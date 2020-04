"Se necesitan clientes; no se requiere experiencia"

"En medio de tanto caos y desconcierto económico, se me ocurrió afrontar la situación con un poco de humor", sentenció Cristian, comerciante santafesino cuyo kiosco se encuentra en la esquina de Francia y Crespo. En un contexto comercial de crisis en medio de la pandemia por el Covid-19, un cartel ayudó a un kiosquero a mantener la "mente fría" entre tanto desorden.

"El objetivo del cartel es ponerle un poco de humor a la situación que estoy viviendo como comerciante, y al mismo tiempo tratar de captar alguna venta más por el lado de sentido del humor. Hoy en el negocio estoy vendiendo un 50 por ciento menos que antes, pero no queda otra que afrontar la situación y salir adelante", sostuvo Cristian.

"Es bueno que en todo este lío haya gente con corazón y buena onda. Por ejemplo el propietario del local que alquilo, me extendió el vencimiento del pago para darme un poco de oxigeno. Lo mismo pasa con algunos distribuidores que me bajan la mercadería y me dan formas de pago", subrayó el comerciante local.

Finalmente agregó con un mensaje de esperanza: "De esta pandemia salimos todos juntos, ayudándonos y siendo solidarios".