Se podrá conseguir verduras y frutas al precio que se paga en el campo

Este miércoles, desde las 9, en la explanada de la Municipalidad se realizará un "Alimentazo". Allí se venderán "miles de kilos de alimentos básicos de consumo diario al mismo precio que se paga en el campo", según adelantó el Foro Agrario Soberano y Popular y la Unión de Trabajadores de la Tierra de Santa Fe.

A través de un comunicado, explicaron los organizadores: "Durante estos últimos años se han visto distintos reclamos de pequeños y medianos productores, campesinos, pidiendo por un modelo que no los haga desaparecer, por medidas que los contenga y que los incluya. Así se dieron a conocer los “Verdurazos” y “Frutazos”, que mostraban la cruda realidad de este modelo. Por un lado sectores productivos que se funden y por otro, miles de personas que no llegan a llenar el plato de comida, con alimentos cada vez más caros".

"El Foro Agrario Soberano y Popular es la expresión de decenas de organizaciones nacionales de pequeños y medianos productores, campesinos y campesinas, cooperativas, grupos ambientales, intelectuales, cátedras de facultades de todo el país, organizaciones gremiales estatales del sector rural, que tuvieron su primer encuentro en abril de este año en el Microestadio de Ferro. Ese día lograron establecer el Primer Programa Agrario, que propone medidas para garantizar que la Argentina alimente de modo sano y soberano a todos sus habitantes y contenga a cientos de miles de productores y campesinos", apuntaron.

Embed

Desde la entidad local, explicaron a UNO que con respecto a la diferencia entre lo que le pagan al productor y lo que se vende en las góndolas, en el mercado o supermercado, varía "porque los precios nunca son fijos siempre depende la semana, la cantidad de alguna verdura y hay que estar especulando. Por ejemplo de lunes a viernes, una planta de lechuga puede variar de precio. Nosotros como Trabajadores de la Tierra, siempre decimos que es alrededor del 400% del incremento que el producto sufre desde el origen hasta que llega al cliente", aseguró Carla Sossa, representante de los pequeños productores locales.

Con respecto a subsidios o ayuda que recibe el sector de la agricultura familiar manifestó: "Siempre está olvidado y que lo poco que hemos recibido no ayuda. De un total de 160 familias solo se han conseguido 20 subsidios por parte del gobierno cuando cayeron las piedras o o cuando llueve y no se puede producir. Lo poquito que se ha conseguido ha sido a través de la organización y la lucha porque es un sector postergado y si no nos organizamos y si no luchamos nunca nos hubiera llegado nada".

Por otro lada manifestó que ahora, "lo más importante son la falta de tenencia de tierra. No tenemos nada que sea propio y avanzan por un lado los loteos para urbanización y por el otro avanza el monocultivo de soja y vamos perdiendo un montón de terreno productivo".