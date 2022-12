Se retoman este miércoles las reuniones paritarias entre los gremios y la provincia

Hace 13 días atrás y tras un primer encuentro, los gremios manifestaron que entre sus pedidos, además de haber logrado el pase a planta de contratados se pidió una suba del 5% de aumento que se había acordado en el mes de diciembre, teniendo en cuenta la suba en los porcentajes de la inflación alcanzada en 2022.

La posibilidad de aumentos

En la reunión anterior los gremiso pidieron mantener el poder adquisitivo y hasta algunos solicitaron un aumento al 5% que se había determinado en la primera etapa de las paritarias. "Un aumento previsto para el mes de diciembre del 97 por ciento, del 105,9 por ciento para enero y del 114 por ciento para el mes de febrero. Esa es la propuesta que nosotros estamos llevando a la mesa paritaria”, es lo que había manifestado el titular de Amsafé, Rodrigo Alonso.

Por su parte desde la provincia el ministro de Trabajo había sido consultado por la posibilidad de una suba y dijo que: "Va a ser materia de lo que conversemos la semana que viene. Un esquema que contemple un incremento que pueda estirarse más allá del mes de diciembre, aunque imputado a la paritaria de este año. Es decir, contemplar la posibilidad de incrementos durante los meses de enero y eventualmente febrero. No está definido y quedamos en conversarlo la semana que viene".

No al bono ni a la suma fija

Pusineri descartó por el momento la posibilidad de que la provincia pague un bono o suma fija para antes de fin de año. “Eso no está sobre la mesa de discusión y tampoco fue planteado por los gremios. La suma fija o bono tiene sentido en tanto y en cuanto la negociación paritaria esté postergada. Pero acá, siendo inminente la discusión y que vamos a tener una oferta salarial para cerrar el año, me parece que el conjunto privilegia el aumento porcentual. No iríamos por el bono o suma fija, sino más bien por aumento de esta naturaleza”, finalizó.