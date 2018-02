Se retomarán las obras de cloacas en Barranquitas y Villa del Parque

Después de varios meses paralizada y tras la queja de los vecinos, en especial de Villa del Parque Aguas Santafesinas SA licitará la segunda etapa de los trabajos para este barrio y también para un sector de la jurisdicción de la vecinal Unión, Libertad y Progreso de Barranquitas.





Vale recordar que en junio de 2014 se puso en marcha el sueño de los vecinos con la apertura de sobres, y las tareas comenzaron en octubre de ese mismo año. En ese momento la estimación de la conclusión era junio de 2016, pero eso no sucedió y los vecinos, sobre todo los de Villa del Parque comenzaron con los reclamos. A mediados del año pasado se realizó una reunión con Assa donde se anunció que esta obra se iba a completar este año.





La obra consiste en la ejecución de los trabajos necesarios para completar los desagües cloacales para ambos sectores. El proyecto establece ejecutar la provisión, acarreo y colocación de la cañería colectora y los cruces de la misma con los pozos negros que se presenten, ejecución de 1144 conexiones domiciliarias, el cegado de pozos negros, las bocas de registro y el rastreo y limpieza de la cañería colectora, colector y bocas de registro que se vean afectadas para su correcto funcionamiento.





Incluye también la rotura y reparación de las veredas intervenidas, y la limpieza y transporte del material sobrante. La apertura de sobres con las propuestas económicas que deberán hacer las empresas según el detalle de las obras contenidas en el pliego de bases y condiciones será el próximo 14 de febrero, por ahora en las instalaciones de Aguas Santafesinas SA.





El reclamo

En varias ocasiones los vecinos de Villa del Parque se manifestaron, no en contra de la obra, sino por las demoras y las dificultades en el barrio. Un ejemplo que publicaron en una de las redes sociales es la inundación de un terreno donde los chicos jugaban a la pelota, tras la rotura de un caño. Se trata de un predio ubicado al costado de la vía, en Pasaje Irala y José Díaz donde hay una boca de registro perteneciente a la obra y es uno de los tantos lugares donde se ven los inconvenientes.





Es por eso que el reclamo de la institución no es solo por este lugar sino porque la obra de extensión de la red cloacal ya tendría que estar concluida y no solo que no es así sino que además presenta algunas fallas como esta y que cada vez que llueve se anegan las calles en sectores donde antes no sucedía. Entonces el pedido es hacia la empresa, en este caso es Mundo Construcciones SA, para que finalice las tareas y sobre todo corrija todas las deficiencias.









Según los vecinos, la obra debería haber estado concluida en mayo del año pasado. Ellos no critican el proyecto sino las roturas que se hicieron en las calles y que aún no fueron reparadas. Vale destacar que 700 familias se conectarán a la red del barrio Villa del Parque, el resto es de Barranquitas. Las tareas son financiadas mediante el Plan Abre de Municipio y Provincia. En este sentido, desde la vecinal contaron que por ejemplo hay veredas que tienen los pozos abiertos y hay zanjas que son un peligro. Con ansiedad los que viven en Villa del Parque esperan poder conectarse a la red.