Seguridad, transporte y defensas las preocupaciones en Alto Verde

Un importante número de instituciones se congregó el jueves en la sede de la vecinal de Alto Verde para exponer sobre las temáticas que más preocupan y además afectan a la comunidad.

Las principales temáticas que se abordaron fueron seguridad, transporte público y el estado de las defensas. La seguridad y la implementación de los corredores seguros fue el primer aspecto que se abordó. "Desde que tuvo lugar el crimen de Vanesa Castillo desde la Red de Instituciones trabajaron en conjunto con las escuelas, Prefectura y la Policía Comunitaria para dar forma a los corredores seguros", explicó Emilce Camargo, presidenta de la vecinal de Alto Verde.

Ante las versiones que circularon en torno a la puesta en marcha de los corredores seguros y que aseguraban que estos no estaban funcionando, se realizó una reunión de la cual participó personal de Prefectura y Policía Comunitaria en la cual se explicó el funcionamiento del sistema.

"No es un prefecto o un policía en la puerta de las instituciones, sino que consiste en ir y venir. Recorrer el lugar", relató Camargo. Por esto se pidió a cada escuela que informe a las fuerzas que intervienen sobre los horarios de entrada y salida de las actividades que estas tengan durante el día. "Ayer se volvió a replicar, porque obviamente las escuelas lo necesitan, pero si no pasan la información es difícil que se pueda acompañar", explicó la presidenta de la vecinal.





El transporte público es otro de los temas que preocupa a los vecinos, ya que el servicio es deficitario en relación a la demanda que se requiere en la zona. Escasa cantidad de unidades, entre siete a nueve coches, malas condiciones mecánicas que ponen en peligro a los pasajeros





"Nosotros estamos presentando una nota por medio del Poder Judicial, para mejorar el transporte con todas las firmas de los vecinos y de la Red de Instituciones. Esperamos una pronta respuesta para que se tenga en cuenta a Alto Verde y mejorar la calidad de los coches", adelantó Camargo en relación a las acciones que están aplicando para que la comunidad cuente con un servicio digno. Al momento de calificar el servicio la representante vecinal no dudó en tacharlo como malo e insuficiente. "Son coches viejos, que al subir no se sabe si uno se queda con la manija, se sale el asiento, se sale una rueda.. Es muy riesgoso para la comunidad, para el vecino y donde no tenés seguro", reiteró.

Al estado de las unidades deben agregarse las problemáticas estructurales en torno a las distancias que vecinos de La Boca deben afrontar. "Ellos tienen que ir y venir caminando hasta la parada, lo que se traduce en unos siete kilómetros. Entre las 19 y las 20 horas se quedan sin servicio", explicó Camargo.





El estado de las defensas a la altura de la Manzana 2 como así también el desprendimiento de estas en la Boca fue otro aspecto que se abordó en el encuentro que se realizó en horas del mediodía.

"La preocupación central es que no se realicen las mejoras a tiempo, porque desprendimientos ya hubo y los vecinos llevan la preocupación sobre su estado, si está o no socavado. Desde Defensa Civil aseguraron que para las casas que se ubicaban alrededor de la Manzana 2 no hay peligro. Pero sí llama la atención el no mantenimiento de las defensas", relató la presidenta de la vecinal de Alto Verde.