En diálogo con UNO Santa Fe, Ricardo Bértola, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles sostuvo que hasta el momento las petroleras que modificaron sus precios son Shell y Oil. En tanto, YPF aún no se acopló a la suba y hay expectativa para ver si realmente sucederá."Estamos viendo qué es lo que va a pasar. No sabemos si el gobierno se va a plantar en esto o no. Generalmente, cuando aumenta la petrolera estatal, lo hacen las otras", comentó.

En este caso se dio al revés, las que comenzaron con la suba fueron Oil, y en las últimas horas Shell.

"Calculo que YPF no se va a quedar atrás. Creo que va a aumentar. Pero, por ahora no sucedió", reflejó Bértola.

En Santa Fe, la suba es de alrededor de 6%, y se suma al anterior aumento de 6% de diciembre, y al de 10% del 23 de octubre, día posterior a las elecciones legislativas. Con este aumento, en las estaciones Shell de la ciudad, el litro de nafta súper prémium está en $30,50, la nafta súper $27, el gasoil prémium $26,50 y el gasoil común $23.

Lo cierto es que desde que el gobierno nacional se anunció la liberación de los precios de los combustibles, en tan solo tres meses y medio, las naftas elevaron su valor de venta al público por encima del 20% (contabilizando la baja de 1,5% en octubre).





En este caso, la incertidumbre se plantea respecto a qué hará el gobierno con la petrolera de bandera, que es utilizada habitualmente para controlar los precios en el mercado. YPF posee más del 50% de las estaciones del país, y de esta forma actúa como regulador de los valores. En este caso, aún no modificó los precios, y el interrogante es si lo hará en las próximas horas, o intentará frenar la suba dejando los precios estáticos.

Lo cierto es que el aumento de los combustibles repercute en los precios de mucha de la mercadería que se traslada por ruta en Argentina, y contribuye a una inflación difícil de frenar, más si se tiene en cuenta la quita de subsidios y consecuente suba de transporte y servicios como gas y luz.





En ese sentido, Bértola deslizó que existen rumores de que el gobierno, a través de YPF, "estaría analizando cambios en la política de precio de los combustibles".