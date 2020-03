Sin respuestas para las personas en situación de calle en la ciudad

La cuarentena social, preventiva y obligatoria es difícil de cumplir cuando no se tiene casa. Es la situación que atraviesa al menos un centenar de personas en la ciudad de Santa Fe, según los registros de diferentes organizaciones sociales que trabajan a nivel local.

"Las organizaciones sociales no pueden contener a toda la población en situación de calle de la ciudad, no lo podíamos hacer antes de la emergencia sanitaria, aún menos lo vamos a poder hacer con todo lo que este contexto agudiza. Estamos desbordados", describe Sofía García de Red Puentes.

La Red Puentes del Movimiento Popular la Dignidad como Los hogares de Cristo, contienen entre 80 y 100 personas que concurren tanto al centro de día (Jujuy 2820) como al centro de integración comunitaria de noche (Avenida Freyre 2782). En el último la proporción de gente es mucho menor al total. Estos espacios son para personas en situación de calle o de consumos problemáticos, y son parte del programa de casas de atención comunitaria de la Sedronar. Hoy, siguen trabajando como siempre ya que estas personas, excluidas de la sociedad, son población de riesgo. Sin embargo, no tienen espacio para que la totalidad de gente haga la cuarentena en esos espacios. "La única manera que se reduzca ese riesgo y evitar la circulación es mantener los centros abiertos", enfatiza García.

"La situación es muy compleja porque tanto la policía como las fuerzas de seguridad nacional están reprimiendo y si no se piensa en políticas para abordar a las personas en situación de calle se genera un problema para sí mismas en términos de riesgo y también para el común de la sociedad. Hay que evitar la circulación y el aglomerado de gente, tal como estableció el presidente. No se puede lograr eso si las personas no tienen donde estar", describe.

Y relata: "Estamos estableciendo las casas para higienizarse según las medidas del protocolo, alimentarse entregando viandas y tenemos cubiertas, como El Hogar de Cristo, todas las plazas para pernoctar. El municipio lo que nos brindó es escasa cantidad de alimentos y productos de higiene, la provincia en concreto por ahora nada, estamos en negociaciones con todo el Estado. UNL probablemente nos brinden raciones de su parte de producción de alimentos".

image.png Situación. "El municipio lo que nos brindó es escasa cantidad de alimentos y productos de higiene, la provincia en concreto por ahora nada", dijeron.

Sobre la organización destaca: "No somos voluntarios, somos trabajadores de la salud comunitarios considerados, por el gobierno nacional, como esenciales para poder enfrentar la pandemia. Estamos faltos de alcohol. La movilidad está siendo un problema, porque los colectivos disminuyeron las frecuencia. Estamos abordando lo que no hace el Estado que es ayudar a los chicos de la calle, hay familias completas con niños. Esto es una manera de generar un cuidado colectivo".

Por otra parte, la ONG Solidarydar trabaja con un voluntariado de cuatro personas y desde hace años tiene un convenio con la Municipalidad para tener en el centro la custodia de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI). Funciona solo durante la noche y tiene ocho plazas. Además asisten a otras 30 personas. Es un centro de reinserción social donde se abordan distintas temáticas sociales y de salud. Este jueves, frente al anuncio de la cuarentena obligatoria, tomaron la decisión de cerrar sus puertas por quedarse sin las actuaciones de la GSI, y no tener herramientas de seguridad e higiene para afrontar la situación.

"Sin hogar no hay cuarentena", sostuvieron en un reclamo público que hicieron a la Municipalidad. A última hora del domingo informaron que retomarán el servicio, ya que la Municipalidad les restituyó una guardia mínima de la GSI. Sin embargo apunta Facundo Berdat, coordinador de la ONG: "Resolvemos la noche pero de día deambulan por la calle. Lo que se necesita es ampliar la apertura de centros de 24 horas, porque no tienen dónde hacer la cuarentena obligatoria en un lugar seguro y cerrado, o generar herramientas para tener pleno funcionamiento. Hoy abrimos de 20 a 8".

La ONG Actitud Solidaria hace viandas que reparten a personas en situación de calle por toda la ciudad. No tienen un refugio ni un centro. Tienen censadas 85 personas en la ciudad, pero asisten a 62 ya que en los horarios en los que circulan a veces no encuentran a la totalidad de quienes tienen identificados. "Este problema siempre existió más allá de la cuarentena. Pueden habilitar el refugio municipal que se usa dos o tres meses en invierno, esa sería una opción. Hay lugares que no se están utilizando a las que se puede trasladar a las personas. El tema es tener la coordinación y la logística para que eso ocurra", señaló Martín Mónaco, coordinador de la organización. Es muy complejo lo que se viene, todavía no se dimensiona".

Al mismo tiempo señalan que por la cuarentena se vieron limitados en la circulación para la distribución de alimentos y están esperando las habilitaciones correspondientes. "Se está desatendiendo a la gente, es una realidad. Se nos ha acercado gente de la Municipalidad y del Ministerio de Salud, pero quieren que llevemos comida con nuestros propios recursos y tenemos un problema porque desde diciembre que no entran donaciones. Lo que va de marzo no entró ningún tipo de donación. Entonces, se va terminando el stock. Y pospandemia, en junio y julio, recién la gente se va a recuperar y va a volver a donar. Pero estos tres o cuatro meses los tenemos que afrontar prácticamente con nada de mercadería. Si del Estado no surgen estrategias para afrontar esto vamos a tener un invierno muy complicado, en todos los aspectos", concluye el voluntario.

Desde la Municipalidad indicaron que ante la presencia de personas en situación de calle se evite llamar al 911 y que se dirijan al 0800-777-5000. Ante la consulta de UNO Santa Fe sobre este problema, no hubo respuesta del municipio sobre cuáles son o serán las políticas para abordar esta situación.