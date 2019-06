Este domingo los electores se encontrarán en sus centros de votación con las boletas únicas para las elecciones generales de las cinco categorías. En toda la provincia los santafesinos van a poder elegir Gobernador, Senadores Departamentales y Diputados Provinciales; Intendente, Concejales, Comisiones Comunales y Contralores de Cuentas.

La boleta para elegir gobernador y vicegobernadora.

El prosecretario electoral, Patricio Pascual, explicó que al reducir la cantidad de listas entre las Paso y las generales también se redujo el tamaño de las boletas que ahora tienen un formato A4 (21 centímetros por 29,7 centímetros). "Creo que la única localidad que tiene muchas listas es San Lorenzo, con seis o siete, las demás tienen tres o cuatro", explicó Pascual.

Además, explicó que el orden de los candidatos en la boleta es el mismo que se obtuvo en el sorteo de la elección primaria. Las autoridades de mesas serán las mismas que en las Paso.

"La única salvedad que se hace en este caso es que mandamos un telegrama de confirmación para aquellos que ya fueron convocados para la elección primaria", sostuvo Pascual.

La boleta para elegir diputados provinciales.

Acerca de si puede haber nuevas excusaciones de autoridades de mesa, Pascual respondió: "En realidad, la excusación de la autoridad de mesa como tal no es algo válido o que exista, sino que una persona que no puede concurrir a cumplir con la carga pública, porque recordemos que esto es una carga pública y que es irrenunciable como tal, debido a que tiene alguna imposibilidad física o alguna razón que justifique su inasistencia se considerará ese caso. Pero en principio no debería suceder".

Por otra parte, Pascual aclaró que "la falta de voto en la Paso no es un impedimento para que la persona vote" en las generales. "De cualquier manera, aquellas personas que quieran justificar su no voto en la página (https://www.santafe.gov.ar/tribunalelectoral/) tenemos un link donde pueden justificar su no voto", afirmó.

La boleta para elegir senadores para el departamento La Capital.

En esta ocasión, al igual que en las Paso, se van a imprimir unas tres millones de boletas por cada una de las categorías a gobernador, diputados, senadores, intendentes y concejales y miembros comunales. En total serán cerca de 15 millones de boletas.

Una nueva ciudad y dos nuevas comunas

San Jerónimo Norte, en el Departamento Las Colonias, se convirtió en ciudad y en las próximas elecciones, votará por primera vez en las categorías de Intendente y Concejales.

En tanto, en las comunas de Hardy, departamento General Obligado, y Los Tábanos, del Departamento Vera, se elegirán los miembros para integrar Comisiones Comunales y Contralores de Cuentas.

¿Cómo se vota?

Cuando llegués, el presidente de mesa te va a dar una boleta única para cada categoría. En el box, marcás la opción de tu preferencia para cada cargo, luego doblás las boletas por las líneas impresas al dorso y al salir, las depositás en las urnas correspondientes.

Si te equivocás al elegir, no tachés ni marqués nada, salí y pedí otro juego de boletas a la autoridad de mesa. Para terminar, firmás el padrón y recibís una constancia de emisión del voto.

La boleta para elegir intendente de la ciudad de Santa Fe.

Acordate de que tenés que hacer una sola marca en el casillero del candidato que elijás. Y que se considera voto en blanco la ausencia de marca, y voto nulo cuando hay más de una marca o inscripciones en la boleta.

Con qué documento se vota

Los electores podrán votar con cualquier documento, siempre que sea el último tramitado: DNI libreta de tapa verde, DNI libreta de tapa celeste, Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento, DNI libreta de tapa marrón (extranjeros), y todos los DNI tarjeta, también aquellos que tienen la leyenda “no válido para votar”.

La boleta para elegir concejales para la ciudad de Santa Fe.

Los electores que exhiban un documento cívico posterior al que consta en el padrón también podrán votar. Por ejemplo, si en el padrón figura “DNI duplicado” y se presenta con un “DNI triplicado”, o se presenta con un “DNI ejemplar B” y en el padrón figura con un “DNI ejemplar A”. En cambio, no podrán votar aquellos que presenten un documento anterior al que figura en el padrón electoral.