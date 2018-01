Sorpresa y malestar: apareció grasa en descomposición de las bocas de tormenta

Galicia divide dos barrios: Villa María Selva y Guadalupe Oeste. En la zona de esta avenida y Las Heras, tras la lluvia del sábado, algo raro y llamativo quedó sobre las veredas. Con el correr de las horas, en el lugar no se soportaba por el olor nauseabundo que invadió por lo menos dos cuadras a la redonda y los vecinos descubrieron que se trataba de desechos de grasa.





En las últimas lluvias los vecinos comenzaron a notar que una serie de desperdicios no tan comunes quedaban en las veredas y hasta en el cantero central de la avenida, pero no le dieron tanta importancia porque no era lo que se vio el último fin de semana. "Al principio no nos llamó la atención porque no era de una medida tan significativa, en cuanto a tamaño y cantidad, pero lo que fue este sábado fue impresionante", contó a UNO Santa Fe Luis Zalazar, un vecino de la zona mencionada.





Según la descripción de los propios vecinos, "es como un cebo que mancha las veredas y hasta el pasto queda como quemado y el olor es insoportable", dijo. Para hacer más descriptiva la situación contó que los autos que pasaban por la zona, al llegar a este sector levantaban los vidrios de las ventanillas porque era insoportable. "Una vecina salió a baldear la vereda y se tuvo que meter en la casa porque se descomponía", dijo este vecino.





Además esta grasa se pega y deja manchada las veredas "no sale con ningún producto de limpieza", dijo Zalazar y contó: "Lo que pudimos ver el domingo es que esta situación era dos cuadras para cada lado y suponemos que pueden ser desechos que tira un frigorífico que tenemos en la zona, pero esto sale de las bocas de tormenta por lo tanto hay una conexión clandestina porque sino no entendemos cómo llega ahí".





grasa en la vereda



Este vecino al igual que otros hicieron las denuncias correspondientes a la Municipalidad pero hasta el momento nadie se comunicó con ellos para atender el reclamo. "No sabemos cómo es la forma de inspeccionar a las industrias, pero evidentemente no lo están haciendo porque sino no tendríamos estos desechos en las veredas", agregó Zalazar.





El reclamo

Hoy lunes y después de la lluvia, llegó el momento de limpiar y no alcanzaba ningún producto para sacar esta acumulación de desechos que se pegó en los portones, las veredas y se acumuló hasta en el césped. "En este esquina convergen ocho bocas de tormenta que casi siempre están tapadas y es normal que siempre se acumule agua, después de cada lluvia pero nunca había quedado esta acumulación de grasa. Lo veníamos notando por las manchas que quedaban pero no como vimos este fin de semana. Además el tamaño porque eran trozos grandes que flotaban y se movían por el agua no entendíamos qué era", agregó este vecino.





26906430_1531116706942222_2028082419_o.jpg







Con la lluvia quedó acumulado, hoy con el calor se comenzó a derretir; ayer había moscas y el olor era nauseabundo. "Por ahí muchos vecinos son pasivos, no les queda otra que resignarse. Salen, limpian y ya está, pero creo que la Municipalidad debería controlar esto sobre todo porque termina siendo un foco contaminante para toda la ciudad porque la gente que pasaba caminando, la pisaba sin darse cuenta y la llevaba y se desparramaba", contó.





Así se refirió porque en este sector funcionan el Centro de Educación Física N° 29 y la escuela N° 139 Jorge Stephenson, entre otras instituciones, y en esta época del año se desarrolla una colonia de vacaciones. "No sé qué puede provocar esto, pero ya el olor es tremendo. Los perros que son de la calle estaban descompuestos porque comieron eso y les hacía mal. Esto no lo podemos dejar pasar y le pedimos a la Municipalidad que averigüe de qué se trata", manifestó más adelante.





26906657_1531116750275551_1018326876_o.jpg







Antes de finalizar dijo: "A la situación de que cada vez que llueve nos anegamos, le tenemos que sumar este regalo, es medio frustrante, es como mucho. Hicimos muchos reclamos porque se inundan esas calles ya que los desagües están tapados y no sabemos si es por esta grasa. Es por eso que queremos una respuesta".