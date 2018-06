Tarifa EPE: optimismo moderado por las medidas de la provincia para el comercio y la hotelería

Si bien las medidas ya fueron anunciadas hace algunas semanas, el miércoles el gobierno provincial publicó en el Boletín Oficial, el decreto con fecha 21 de mayo, que establece un tratamiento tarifario especial en lo que refiere a energía eléctrica, para los sectores vinculados con el comercio, hotelería, gastronomía y servicios culturales con facturación bimestral de hasta 200.000 pesos.





Los anuncios que contemplan una reducción en la boleta del 10% para los que estén al día con el pago de Ingresos Brutos y la posibilidad de financiar los bimestres 1° y 2° del 2018 (hasta en seis cuotas a una tasa de interés del 50% de la TNA pasiva a 30 días que aplica el Banco de la Nación Argentina), y deudas correspondientes al 2017 (en convenio o sin convenio), llegaron luego de fuertes reclamos de los sectores comercial, hotelero y gastronómico de la provincia.





En ese sentido, consultados por UNO Santa Fe respecto de la efectivización de lo anunciado a través de la publicación del decreto que lleva la firma del gobernador, los destinatarios de las medidas mostraron un optimismo moderado al respecto, aunque no dejaron de reconocer que al menos se logró algo.





En contacto con este medio, Daniel Bustamante, presidente del Centro Comercial de Santa Fe, dijo que "el anuncio de la implementación del 10% de descuento en la factura eléctrica retroactivo al 1 de febrero, es un gesto que se valora".





"No es la solución, pero lo valoramos y es cumplir con una ley", expresó y resaltó por otro lado, el anuncio de Lifschitz sobre la creación de una comisión para estudiar las tarifas y que se va a expedir antes de noviembre. "Nos parece un ámbito positivo y allí participaremos a nivel de la Fececo (Federación de Centros Comerciales de la provincia de Santa Fe)", adelantó Bustamante.





Hoteleros y gastronómicos

Por su parte, el secretario de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Santa Fe (AEHG), Mario Zabaleta, recordó que junto a la Asociación Empresaria de Rosario, realizaron "innumerables gestiones", ante la preocupación por la fuerte incidencia en los costos de las tarifas eléctricas.





"Realmente, hemos tenido esa respuesta que por lo menos morigera un poco lo que son los aumentos", reconoció.





En esa línea, también resaltó la posibilidad, expresada en el artículo 4 del decreto, de que aquellos establecimientos hoteleros que cuenten con salones de eventos, puedan contratar potencia con la EPE hasta tres veces durante el año en curso, y no una como sucedía hasta el momento.





"Beneficia a los que contratamos potencia, porque a veces uno contrata mayor potencia en el verano por ejemplo, con el uso del aire acondicionado y después hay meses donde realmente se usa menos energía. Entonces, antes se contrataba la potencia en forma anual, y en las épocas de poco consumo seguía pagando lo mismo que en las de mayor consumo. Esto es muy importante", manifestó.





Para Zabaleta, si bien no es una solución definitiva a los problemas que tienen muchos empresarios para pagar las boletas, "es una buena medida" y "una mínima pero buena posibilidad de mejorar algo". Sin embargo, advirtió que esto no alcanza a todos y pidió que se incorporen algunos de los sectores de la gastronomía que no se ven comprendidos por estos beneficios.





Al respecto, otro empresario perteneciente a la AEHG en el rubro de heladerías y confiterías relativizó el alcance de las medidas y puntualizó que difícilmente se vean reflejadas en una rebaja en las boletas de la mayoría de los empresarios de ese sector en particular.





Las medidas

El decreto publicado esta semana en el Boletín Oficial de la provincia establece los siguientes beneficios además de la financiación mencionada anteriormente:





Ampliación del beneficio contemplado en la Ley N° 11.257 para usuarios comerciales, de modo que se verifique un 10% de disminución de la tarifa UC o UCL (Uso Comercial) para los usuarios que acrediten el cumplimiento de pago del impuesto de Ingresos Brutos. Se trata de una bonificación para consumos registrados desde el 1 de febrero que regirá hasta la próxima modificación del cuadro tarifario por actualización del valor agregado de distribución.

Bonificación en materia de energía eléctrica a favor de usuarios de pequeñas demandas industriales con tarifa UI (Urbana Industrial), equivalente a un 10% de la misma para los consumos registrados desde el 1 de abril.

Los establecimientos hoteleros que cuenten con salones de eventos (sin casino o sala de juegos) podrán contratar potencia con la EPE hasta tres veces durante el año en curso.

Disminución de tasas de recargos por mora, como así también aquellas establecidas para financiación de convenios de pago con carácter progresivo según el tipo de usuario.

Extremar las medidas tendientes a asegurar la medición en tiempo y forma de los consumos, e incorporar en el sitio web de la EPE un simulador de consumo y facturación que claramente informe y permita anticipar los costos a los usuarios y consumidores.





Por último, se estableció un tope de 75 millones de pesos mensuales para cubrir los beneficios mencionados. Dicho dinero provendrá del Tesoro Provincial para compensar a la Empresa Provincial de la Energía.