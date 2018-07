Taxistas y remiseros recibieron posnets para el cobro del servicio con tarjetas

El auditorio Federal del Parque Biblioteca de la Constitución Nacional fue el lugar elegido para concretar la segunda tanda de entrega de posnets para que los conductores de taxis y remises tengan la posibilidad de realizar el cobro del servicio a través de tarjetas de débito o de crédito. La puesta en marcha de esta iniciativa se realizó a fines de mayo y ahora la Municipalidad hizo entrega de más dispositivos que se suman a los 150 que ya están en la calle.







Esta propuesta se da en el marco del convenio firmado con el Nuevo Banco de Santa Fe, a partir del cual taxistas y remiseros cuentan con esta posibilidad de acceder al servicio en forma totalmente gratuita durante el primer año de uso. La propuesta incluye la entrega sin costo del equipo, acceso a servicios bancarios y capacitación para el uso de la herramienta. El trámite es breve y el chofer se va con todos los elementos listos para su uso.







El secretario de Planeamiento Urbano del municipio, Marcelo Pascualón fue el responsable de dar detalles sobre esta segunda entrega. "El proceso marcha muy bien. Se van modificando algunas cuestiones que tienen que ver con el uso, principalmente priorizando dos aspectos: uno, que se maneje menos dinero en efectivo, pero además que los choferes cuenten con este nuevo elemento y se brinda un mejor servicio a los pasajeros", dijo en este sentido.







Aprovechó para recordar que ya hay 150 equipos en la calle, pero aclaró que "no es un sistema obligatorio pero sí progresivo y a medida que los choferes vayan utilizándolo y con el boca a boca de los beneficios y de esta posibilidad de pago, se van a ir sumando más taxistas y remiseros para que ofrezcan esta alternativa de pago a sus clientes", agregó Pascualón.







Al hacer referencia a los costos, el funcionario municipal recordó que hay un convenio en marcha con el Banco de Santa Fe que además de proveer este elemento electrónico, le abre las cuentas sin costo y es así por un año, por lo que "es una posibilidad gratuita en su uso por un año para que lo puedan ir probando y analizando los beneficios", finalizó el secretario de Planeamiento Urbano.





Una buena opción

Jorge González es taxista y luego de buscar el dispositivo y los elementos necesarios para la implementación de este sistema de cobro contó su impresión: "Muchos pasajeros me contaron que se usa en muchos lugares del mundo y como la tecnología avanza tenemos que amoldarnos a los cambios. Todavía no lo usé pero me parece buena la posibilidad".





Vale recordar que el sistema de los dispositivos entregados se llama mPos y se utiliza con una cuenta de Todo Pago, la que permite al taxista o remisero cobrar los viajes con tarjeta de débito de Visa, Mastercard y Cabal. A partir de la descarga de una aplicación para smartphone, se conecta el lector de banda magnética al dispositivo y al pasar la tarjeta, se transfieren los datos del cliente de una manera segura, acreditando el pago del servicio.