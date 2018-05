"Tenemos que seguir insistiéndole a la gente para que realice las denuncias en el 911"

Esta tarde, los integrantes de la denominada Red de Vecinales de Santa Fe –conformada por integrantes de 18 barrios de la capital provincial– fueron recibidos por las autoridades del Ministerio de Seguridad, en un encuentro en el cual entregaron un documento en el que describen la situación de los barrios en esa materia y piden acciones concretas.

El texto, que fue elaborado en las sucesivas reuniones acordadas por los vecinalistas desde hace unos meses, busca ser descriptivo de ciertas situaciones de inseguridad que se vivencian en los distintos distritos y ser crítico de las medidas que adopta la cartera en la misma materia.

Labor en conjunto

En diálogo con los medios luego de la reunión Susana Spizamiglio, presidenta de la vecinal Fomento 9 de Julio, afirmó que se está realizando un trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad y las asociaciones vecinales.



LEER MÁS: Vecinalistas entregarán un documento a las autoridades de Seguridad





Spizamiglio afirmó que, con el fin de lograr una mejor organización, se busca fragmentar la ciudad en distritos, teniendo en cuenta la ubicación de cada asociación de vecinos. La dirigente, expresó que "se están dividiendo en ocho distritos.Tienen reuniones los sábados desde las 10 de la mañana, donde existe una interrelación entre la coordinación de la Regional I y otros componentes, como los que integran el 911. Ellos explican cómo es su mecanismo de actuación, de la misma manera que la Municipalidad enseña como funciona el Centro de Monitoreo. De esta forma el vecino conoce cómo es la vigilancia en las arterias principales de la ciudad"

Sobre el material entregado a las autoridades, la vecinalista aseveró que "acá hay una cuestión concreta. Se realizó un relevamiento y un análisis sobre lo que lograron el Ministerio de Seguridad y el gobierno provincial sobre la capacitación de los recursos humanos y el tema de los móviles inteligentes, de los cuales poseen un sistema mucho más afinado, con la posibilidad de encontrar vehículos que tienen pedidos de captura"

Embed Pullaro habló de los "trapitos" en la ciudad y dijo que "nadie se tiene que sacar la responsabilidad"

► https://t.co/1vTlxvG15o pic.twitter.com/A2SZP4x2eP — Uno Santa Fe (@unosantafe) May 21, 2018



Sobrevivir el hoy

Realizando un balance del encuentro, Spizamiglio afirmó que "me da la sensación que hay posibilidades de avanzar, pero los objetivos son de mediano y largo plazo. El problema es cómo sobrevivimos el hoy. Estas reuniones juridisccionales con las vecinales van a ser muy importantes, porque ellas son las que conocen el territorio. Te puedo asegurar que los vecinos sabemosqué pasa y quién vive en cada cuadra"





En ese sentido, expresó que "tenemos que seguir insistiéndole a la gente para que realice las denuncias en el 911, por que es la única forma de conocer cuáles son los puntos rojos dónde se están produciendo delitos. Si no se denuncia, para la policía el delito no existe y no pueden hacer un mapeo", explicó.





Para finalizar, la referente barrial aseguró que "estamos medianamente conformes, pero me preocupa el hoy y tengo que preservar mi rol social y comunitario dentro de la vecinal. Tengo que reforzar la tranquilidad del vecino. Creo que tienen muchas expectativas que estas estrategias puedan funcionar, pero eso se va a ver en el tiempo"