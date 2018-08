Terrenos de barrio Candioti: piden en Buenos Aires acceso a información

En relación a la anunciada venta por parte del Gobierno Nacional de terrenos cercanos a la Terminal de Ómnibus, que generó reuniones con representantes de la vecinal Candioti Sud y una preocupación general respecto de los beneficios que obtendrá la ciudad por esta venta, el concejal González junto a Marcelo Ponce, solicitaron a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, con sede en Capital Federal, información detallada referida a la futura subasta y al procedimiento mediante el cual se lleva adelante el proceso en general.





La AABE es la encargada de gestionar los usos y destinos de los inmuebles que pertenecen al Estado Nacional en todo el territorio argentino y en el exterior. En este caso, los terrenos nacionales puestos en venta en la ciudad tienen un destino de uso incierto para los santafesinos. "Nos movilizamos a la ciudad de Buenos Aires para solicitar a la agencia acceder a informes técnicos, tasaciones efectuadas y cualquier otra actuación administrativa vinculada con estos inmuebles que arroje algo de claridad al respecto" destacó Leandro González.





A su vez, se hicieron gestiones para conocer información vinculada a normas y a los terrenos mencionados, que hayan sido enviados desde la Municipalidad de Santa Fe. Al respecto, González agregó que obtener estos datos "nos ayudará a comprender la actuación del gobierno local ante la disposición de las ventas. Luego de mantener reuniones con representantes provinciales y locales, así como con vecinos de la zona preocupados, es vital acercar información certera para todos los santafesinos".





Fondos

"Nuestra principal preocupación tiene que ver con el destino de los fondos que resulten de la venta de los terrenos, queremos que se reinvierta esa plata en Santa Fe. El intendente manifestó que el dinero se destinará a la realización del Circunvalar, pero no solo que no existe nada firmado que asegure esto, sino que fue el propio intendente en 2017 quien explicó que el Circunvalar se iba a financiar en su totalidad con fondos gestionados por el presidente Macri en China. Entonces algo no cierra: ¿van a financiar dos veces la misma obra?", preguntó el concejal.





Cantidad de lotes

Otra cuestión que genera controversia es la referida a la cantidad de lotes a subastar por el Gobierno Nacional. Si bien los lotes son 48, según un documento que la municipalidad les presentó a los vecinos de Candioti, la realidad sería otra: "El propio municipio les mostró a los vecinos de Candioti Sud un plano con 16 'bloques' unificados (ver abajo). Para colmo, se observa en esa hoja la posibilidad de una construcción de hasta 22 pisos por sobre la calle Las Heras, algo prohibido por el Reglamento Urbano de la ciudad. Cuando se habla de que 'cualquier hijo de vecino' puede adquirir cualquiera de esas parcelas es mentira, ya que esta unificación de terrenos que definieron entre cuatro paredes y nunca transparentaron, hace que solamente puedan acceder a la compra algunos pocos. Por todo esto, exigimos más transparencia y más información clara, precisa y contundente", finalizó.





