Trabajo le solicitó al Casino que amplíe la documental para acceder al Preventivo de Crisis

Funcionarios del ministerio de Trabajo de la provincia se reunieron con los representantes sindicales de la Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), seccional Santa Fe y de los trabajadores de juegos de azar (Aleara).





En el encuentro, que se realizó este martes por la tarde, el secretario de Trabajo y Seguridad Social, Leonardo Panozzo, les comunicó a los dirigentes gremiales que luego del primer análisis jurídico contable del escrito presentado por la empresa, desde el Ministerio se le solicitó a la empresa Casino Puerto Santa Fe SA completar la documental para justificar la presentación del expediente con la que pidió acceder a los beneficios del Proceso Preventivo de Crisis (PPC). Además, Panozzo le dijo a UNO Santa Fe que el escrito presentado por la firma presentaba "contradicciones llamativas" ya que en la misma solicitud del PPC se anunciaba que se iba a despedir a 100 trabajadores, cuando el espíritu de la ley Nacional de Empleo N°24.013, que contempla el PPC, justamente es preservar las fuentes de trabajo.





A partir de ahora la sociedad integrada por Boldt SA e Invergaming Grup S.L. tendrá cinco días hábiles para acercar a la cartera de Trabajo los últimos tres balances financieros para avalar la solicitud, entre otros documentos.





Además, Panozzo dijo que se le solicitó a la firma que argumente cuáles son los fundamentos debido a que en la presentación que hizo el lunes pasado se basaba en el aumento de la alícuota del impuesto municipal del Derecho de Registro e Inspección, algo que todavía no está afectando las finanzas de la firma, ya que la ordenanza se sancionó el 13 de diciembre pasado y el lunes se vencieron los plazos para que el Ejecutivo municipal la vete, algo que el intendente José Corral decidió no hacer.





"El Proceso Preventivo de Crisis justamente lo que busca es evitar los despidos. Cuando una empresa solicita el PPC tiene que acompañar el expediente con toda la documental y con las alternativas que tenga a su alcance para evitar echar gente. Se pueden adelantar vacaciones, reducir las jornadas de trabajo; hay un montón de instancias a las que se puede recurrir para tratar de evitar los despidos. Por eso es inaceptable jurídicamente que se pida un PPC y enel mismo expediente se diga que se van a echar a 100 trabajadores", explicó el funcionario.





Ahora la empresa tendrá hasta el martes que viene para cumplimentar todos los requisitos que requiere la solicitud del Proceso Preventivo de Crisis. Hasta tanto eso no suceda, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no notificará a los sindicatos de Uthgra y Aleara porque el expediente no cumple con las condiciones mínimas para ser habilitado. Si en esos cinco días hábiles la firma no presenta la documental necesaria y los argumentos de la crisis que estaría atravesando, el expediente pasará a archivo.