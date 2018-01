Tras la restitución del pequeño, Gigliotti dijo que se sintió "torturado"

Tras la firma del acta de retorno (entrega) del pequeño que estuvo a resguardo de la "Familia Solidaria" compuesta por Cristina Morla y su marido Sergio Gigliotti, ambos aseguraron haber sido "torturados" por los funcionarios que los atendieron.





• LEER MÁS: Otro caso que preocupa y pone en discusión el sistema de adopción en Santa Fe





Embed





"Yo no viví la dictadura pero debe haber sido muy parecido a esto", comentó el hombre y siguió: "Nos metieron a una oficina, nos miraban provocativamente para que nosotros reaccionáramos, nos exigieron que ustedes (por los medios y familiares que acompañaron) se fueran y hasta nos impidieron sacarle una foto a nuestro niño".













"Se van a hacer responsables del daño que le hace esto a un niño de 3 años que tuvo que dejar a sus papás irse", cuestionó Gigliotti, al tiempo que aclaró que el pequeño los llama mamá y papá; y remarcó: "Esa no es la forma de tratar a un ciudadano. Ellos no son autoridades policiales, no pueden encerrarnos".





Leer Más: Desde Niñez aseguran que son pocos los casos de familias solidarias que llegan a conflicto





Por otro lado su esposa hizo mención a los derechos del niño y reprobó la decisión de enviarlo a otra familia de San Carlos Centro "con la excusa de la vinculación con su hermanito". "Ellos dicen que es por eso, pero nosotros sabemos que es una represalia porque nosotros iniciamos el pedido de preadopción. Esto que quiere ser un castigo para nosotros no es más que un daño para el nene", cerró.