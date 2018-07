Tres días sin recolección de residuos en barrios del norte de la ciudad

En algunos barrios del norte de la ciudad hace tres días que no se recolectan residuos domiciliarios. En Las Delicias, por ejemplo, donde el servicio se brinda por la mañana, no se recolectan bolsas desde el lunes.





Vecinos que viven sobre calle Alfonsina Storni, a una cuadra y media de Aristóbulo del Valle se comunicaron con UNO Santa Fe advirtiendo sobre la situación y preocupados por la acumulación de basura sobre los canastos y veredas.





Todo obedece a una medida de fuerza de los trabajadores nucleados en Cliba, una de las empresas que tiene a cargo la recolección en esta capital (la otra es Urbafe) quienes se encuentran "trabajando a reglamento", lo que implica por ejemplo que los trabajadores no corran durante el recorrido y que no realicen horas extras.





El municipio, al tanto de esta situación por el reclamo de vecinos al 0800 - 777 - 5000 , procedió a enviar una nota a la empresa concesionaria para que regularice la situación y cumpla con el compromiso asumido.





El motivo

Los trabajadores denuncian que tanto el material de trabajo y la ropa que utilizan a diario no son las apropiadas para realizar la recolección. Además, denuncian que las horas extras no se abonan en tiempo y forma, motivo principal por el cual no se realiza la recolección en algunas zonas.





Gustavo Almada, delegado de los empleados, dijo: “Tenemos un convenio que establece que en ningún momento tenemos que correr. Ahora tomamos conciencia de que cuando nos golpeamos nadie se hace cargo. Antes no se reclamaba, ahora decidimos hacerlo”.





En declaraciones a la emisora Aire de Santa Fe apuntó que “nadie quiere trabajar gratis" y que si la empresa "no quiere pagar las horas extras, metemos los camiones adentro y dejamos a medias el recorrido". Almada dijo que hasta tanto no se resuelva la situación, la prestación del servicio se verá resentida.