Uboldi garantizó que los pacientes con VIH "en Santa Fe contarán con los medicamentos"

Según informó La Capital, la ministra de Salud de Santa Fe, Andrea Uboldi, anunció que la provincia se hará cargo de la compra de los medicamentos para pacientes con VIH tras el anuncio del gobierno nacional de que no enviarán medicación por dificultades presentadas en los procesos de compra. "En Santa Fe no habrá alteraciones en la entrega porque quienes reciben esta medicación no pueden esperar, es de suma importancia para ellos y el Estado debe garantizarles el acceso", remarcó Uboldi.





El faltante fue notificado desde la Dirección Nacional de Sida y ETS (Enfermedades de Transmisión Sexual), que preside el doctor Sergio Maulen, a través de una nota fechada el 16 de enero pasado.





Los medicamentos Abacavir (600 mg), Lamivudina (30 mg), Darunavir (600 mg), Zidovudina jarabe, Efavirenz (600 mg comprimidos) y Dolutegravir (50 mg compuesto) no pudieron ser adquiridos a tiempo por errores administrativos. Sin embargo, desde la provincia aseguran que, pese a las demoras de Nación, Santa Fe actuó rápidamente gestionando la compra y, por ello, está garantizada la provisión de medicación para febrero y que se tomaron recaudos para sostenerlo en los meses posteriores.





Uboldi enfatizó: "Queremos llevar a toda la población la tranquilidad de que desde la provincia ya fue realizada la compra y que no deben preocuparse, porque en Santa Fe contarán con los medicamentos".





"No es la primera vez que un problema administrativo afecta la provisión de medicamentos a las provincias. En 2017 se registraron inconvenientes con la entrega de leche para recién nacidos y niños de corta edad, medicamentos oncológicos y elementos que sirven para la detección del VIH", refirió la ministra de Salud y remarcó: "Es sumamente importante y una prioridad para nosotros garantizar los insumos para la salud pública. Por ello desde el gobierno provincial hemos ido construyendo mecanismos de emergencia para dar respuesta inmediata a la población, que sabemos que pasa momentos de mucho estrés e incertidumbre con situaciones con las que no se puede esperar".





Prevención





Ayer Rosario se sumó a la iniciativa "La noche de los testeos", que tuvo su sede en la Terminal de Omnibus Mariano Moreno. Desde las 20 se realizaron pruebas gratuitas, seguras y confidenciales de HIV. También se brindó información y se repartieron preservativos en forma gratuita.





La iniciativa fue presentada por la ONG AHF Argentina con el objetivo de concientizar sobre la importancia de que cada persona conozca su situación en relación al VIH.





Se realizó en 16 ciudades de distintas provincias del país.