Un fallo podría cambiar la composición del Congreso y sumar cuatro diputados para Santa Fe

En un fallo histórico, la Cámara Nacional Electoral instó ayer a la Cámara de Diputados a modificar su composición en virtud de lo que establece el artículo 45 de la Constitución Nacional, entendiendo que las provincias están actualmente subrepresentadas, al regirse el número de diputados de acuerdo al Censo Poblacional de 1980.





Embed





Todo se inició luego del planteo de un cuidadano cordobés que argumentó sentir que el valor de su voto era "inferior" al de los ciudadanos de otras provincias. Puntualmente, la Constitución Nacional obliga a ajustar la representación a los datos de los censos.





En el fallo, los camaristas Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera explican que, "cuanto más exacta sea la relación entre la población de la República y el número de sus diputados, más fielmente se respetará el sabio plan de organización del Poder Legislativo adoptado por la Constitución argentina". En ese sentido, en la actualidad, la Cámara de Diputados tiene 257 diputados que fueron calculados en base a una población de 27,9 millones de habitantes.





En diálogo con UNO en la Radio, el director de Reforma Política y Constitucional de la provincia, Oscar Blando, analizó la decisión y explicó que "lo que el fallo de la Cámara Nacional Electoral hace es decir que se está incumpliendo el artículo 45 de la Constitución Nacional".





"Dice expresamente que el Congreso fijará la representación en base o según los censos poblacionales. Es decir que la Constitución establece la representación en base a la población y desde este punto de vista el número de diputados que hoy tiene la Cámara baja es inconstitucional, porque nos estamos rigiendo con un censo que es de 1980", reflejó.





De esta forma, señaló que en base a estos cálculos, Santa Fe debería tener cuatro diputados nacionales más y así también otros distritos. Sin embargo, aclaró que "el fallo no dice que debe aumentar el número, dice que debe adecuar las circunstancias". Es decir que "lo que debe hacer es modificarse de acuerdo al censo, pero lo que podría hacer (el Congreso) para no aumentar infinitamente la cantidad de diputados es elevar la base del cálculo".





"Por lo tanto, no necesariamente tiene que aumentar la cantidad de diputados, lo que la Cámara (Nacional Electoral) dice es que hay que adecuar el sistema o las leyes electorales, de acuerdo a lo que dice la Constitución porque esto produce un desbalanceo", aclaró y agregó: "La Constitución establece un sistema de representación con base poblacional. Por lo tanto, si la representación es proporcional, cuanto más fidedigna sea la población respecto a las bancas de representación que tenga es mejor".





En ese orden de cosas, consultado sobre qué es lo que podría decidir la Cámara de Diputados en base a la decisión judicial, estimó: "Yo no sé qué hará, pero me imagino que acá hay un problema político, porque esto incrementaría (la cantidad de diputados), entre otras, a las provincias con más población. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, pasaría de 70 a 100 legisladores y lo mismo pasaría con Córdoba y otras provincias. Nosotros aumentaríamos en cuatro el número. Bueno, ahí hay una representación política, que evidentemente cualquiera puede advertir hacia adónde puede ir, y me parece que el Poder Ejecutivo, los legisladores y el Congreso deben tener excusas desde lo político".





"En segundo lugar, tampoco me imagino una aplicación automática del número, que aumente exponencialmente de acuerdo al censo 2010 y tampoco estoy seguro de que se aplique absolutamente el número. Con lo cual a lo mejor, habría que modificar el recinto de la Cámara de Diputados. Lo que digo que se podría hacer es modificar la base del cálculo para que no haya un aumento tan significativo de diputados", opinó Blando.