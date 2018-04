Un festejo de Pascuas muy especial: trabajando y obsequiando a sus pasajeros

Las fotos de un gesto especial por parte de un chofer de colectivos se viralizó a través de las redes sociales y recibió muchos mensajes de agradecimiento. Su protagonista es Sergio Pavón, chofer de la Línea 13 de colectivos y del ramal La Boca, en el vecino distrito de Alto Verde, desde hace dos años, quien decidió pasar el domingo de Pascuas trabajando, pero de una manera muy especial.





En diálogo con el UNO, Sergio aseguró: "Hablando con mi hija de 10 años sobre pasar la Pascua trabajando se le ocurrió la idea de que podía hacer huevos de chocolate y repartir entre los niños que subieran al coche. Ahí mismo llamé a la mujer de uno de mis compañeros, que sabía que estaba haciendo para vender y le encargué entre 40 y 50, los que guardé para llevarme al trabajo".





Los huevos se los repartió a todos quienes subieron a la unida del domingo. "Además de la cara de alegría y del agradecimiento tanto de los papás como de los pequeños, es la satisfacción de haber realizado algo que los hiciera y me hiciera felices en una fecha tan particular", manifestó.





Sergio ya logró establecer una relación más cercana con aquellos que viajan en el coche todos los días así que quiso compartir el grato momento con ellos quienes "siempre están muy predispuestos con nosotros y con lo que necesitamos".





En cuanto a la imagen dijo: "Me enteré cuando un compañero me mandó una captura a mi celular y primero no lo creía, pero después me comenzaron a llegar las felicitaciones de compañeros, conocidos y amigos y la verdad, me hizo sentir muy bien".