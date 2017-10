Una familia busca un celular perdido en el que tenían las últimas fotos de su bebé fallecido

"Tenía fotos de mis hijos", empieza a relatar Emilia a UNO Santa Fe y expresa: "También de mi bebe de 2 añitos que falleció. Tenía sus ultimas fotos y sus vídeos. El aparato no me interesa, pero la tarjeta sí porque están mis mejores recuerdos que me dejó mi hijo en su pequeña vida".





Se trata del hijo de los Asevedo, Laureano, quien falleció a causa de un accidente a los dos años de vida. "De última se lo compro al celu, por favor" apunta Emilia y describe que se trata de un equipo marca Motorola E que tiene la pantalla astillada a penas del lado izquierdo y además "tenía una funda bordó".





Finalmente, piden que los que tengan algún tipo de información se comuniquen a este teléfono de la cuñada de Emilia: 155050072 o hagan click aquí para ponerse en contacto con ellos a través de Facebook





La siesta del martes se convirtió en una jornada muy triste para la familia Asevedo después de haber perdido el celular que compartía el matrimonio en un colectivo de la línea 15 que se dirigía hacia el centro de la ciudad. Fue cuando se encontraban sobre la calle Facundo Zuviría a la altura del 6500 en barrio Don Bosco que notaron la falta del aparato e inmediatamente pensaron en el inmenso valor de su contenido.