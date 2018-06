Una multitud acompañó la asunción del nuevo arzobispo de Santa Fe

"A partir de ahora Sergio será nuestro pastor", dijo José María Arancedo en la Basílica de Guadalupe y el auditorio explotó en aplausos. Compromiso, devoción y esperanza fueron algunos de los sentimientos que se palpitaron este sábado en la misa central de asunción del nuevo arzobispo de Santa Fe, la cual fue acompañada por una multitud de fieles que llegaron desde distintos barrios de la ciudad, localidades regionales y hasta desde San Miguel de Buenos Aires, ciudad que tuvo a Fenoy como su autoridad eclesiástica hasta hace unos días.





A su turno, el nuevo titular de la arquidiócesis de Santa Fe, se refirió a la alegría de asumir su nuevo rol diciendo: "Este es un lugar de pererinación. Vienen muchos caminantes trayendo sus alegrías, sus errores. Me gusta mucho esta imagen que nos hace ver que no estamos caminando solos ni aislados, sino que somos parte de un pueblo que camina al cielo. Y hoy quiero celerar que me uno al camino de ustedes, que empezamos a caminar juntos".





En esa línea, Fenoy afirmó que tal como pasa en las peregrinaciones, "los que no se conocen lo van haciendo, van charlando, y a lo largo del camino se van eliminando las distancias y los temores y todos sentimos que vamos al mismo lugar y se va haciendo un clima de fe y famlia. Eso es lo que pasará con nosotros, caminando juntos nos iremos conociendo y queriendo".