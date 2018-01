Una nueva edición del Festival del Pescador

"Sería muy importante que este festival pudiera incluirse en el calendario nacional de los grandes festivales folklóricos ya que está a la altura de los que se realizan en Jesús María o Cosquín", indicó el gobernador.

"Además de ser un gran evento folklórico, cultural y artístico es una fiesta de la gente. En este país lleno de agravios, grietas, enojos y broncas; este es el lugar del encuentro. Aquí vienen todos los santafesinos sin distinciones de colores políticos o de clubes de fútbol", destacó.

"Esto habla del fervor que tiene el público por la música folklórica que no se pierde. Hay nuevas generaciones: los jóvenes también encuentran en el folklore nacional y en sus distintos intérpretes una fuente de inspiración y por eso la convocatoria es tan importante".

Lifschitz recordó que "en los últimos años se hicieron algunas obras para mejorar la infraestructura, para darle al público una acogida mucho más confortable porque viene desde distintos lugares de la provincia, inclusive de provincias vecinas".

"En este escenario se lució durante muchos años Horacio Guarany que vivió en esta zona y también otros artistas muy reconocidos, populares y convocantes de la Argentina. Siempre entre ellos hay un santafesino", sostuvo.

El gobernador puntualizó que este tipo de eventos "fortalece la actividad turística. Santa Fe no es una provincia tradicionalmente turística: no es Bariloche, ni las Cataratas (del Iguazú), no es Salta. En los últimos años, todo nuestro litoral fluvial, la costa del río Paraná se hace cada vez más atractiva, hay más infraestructura tanto gastronómica como hotelera y por lo tanto este tipo de eventos contribuyen a promover esa actividad turística".