UTA confirmó el paro nacional y no habrá servicio de colectivos urbanos este martes en Santa Fe

El tema en cuestión es el cumplimiento de la paritaria con los choferes de colectivos nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), a lo que los empresarios dicen no reunir los fondos para atender el incremento salarial acordado en febrero.

colectivo transporte autobuses santa fe línea 13.jpg Colectivos José Busiemi/ UNO Santa Fe

Cabe recordar que en las próximas horas expira la conciliación obligatoria (la segunda dictada en éste conflicto) por lo que siguieron las gestiones a contrarreloj pero no llegaron a buen puerto.

El conflicto pasó a cuarto intermedio hasta las 19.30 en la audiencia que convocó hacia la tarde el Ministerio de Trabajo de la Nación, cuando luego de haber retomado el diálogo no se llegó a un acuerdo. Los choferes van por un básico hacia septiembre de 414 mil pesos por trabajador del volante.

Qué dicen los empresarios

"Hace un mes venimos discutiendo la reapertura de paritarias con la UTA. Desde Fatap hicimos un acuerdo paritario con ellos de 29,7% para el primer semestre del año, hasta junio incluido. Pero dada la alta inflación el gremio pidió reapertura de paritarias, a lo cual no decimos que no porque todos sabemos lo que está ocurriendo en la Argentina, pero no tenemos fondos para hacer frente a ello, ya que no fijamos tarifas, ni los subsidios correspondientes para el sector", expuso Gerardo Ingaramo, titular de Fatap, en diálogo con Ahí Vamos en UNO 106.3 en la mañana de este lunes.

El referente del transporte, explicó: "Hoy el sector se compone de 65% de los fondos del Estado Nacional y los provinciales, y en algunos casos municipales. Solicitamos a la Jefatura de Gabinete una ampliación de la partida del presupuesto nacional para hacer frente a esto, pero no tuvimos ninguna repercusión, ya nos reunimos cuatro veces con UTA y nadie se presentó del Ministerio de Transporte de la Nación, ni de las carteras provinciales ni de los municipios, que son los dueños de los servicios".