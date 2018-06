Varisco dice que el manuscrito esconde los verdaderos compradores de droga

Este jueves por la tarde lo hizo en el noticiero central del canal América, donde volvió a sostener su inocencia en esta causa que lleva adelante el juez federal Leandro Ríos, sino que además dio precisiones del famoso manuscrito que se encontró y se secuestro en la casa de Luciana Lemos, allá por el 3 de mayo pasado.





El presidente municipal llevó adelante la entrevista en Buenos Aires, en la zona de la Recoleta, donde a través de un móvil encabezado por el periodista Rolando Graña, a su vez respondió las preguntas de los conductores Mónica Gutierrez y Guillermo Andino.





"Ya se demostrará que no tengo nada que ver con esta causa. Hay muchas inexactitudes", aseveró Varisco, quién volvió a ratificar que no va a dar "un paso al costado". "No tomaré licencia bajo ningún aspecto y seguiré hasta el último día. Es el mandato que me dio el pueblo a la hora de votarme", afirmó.





Cuando le mostraron el papel con las famosas anotaciones, donde figuran los apellidos de Bordeira, Varisco, Hernández y Gainza, el intendente de la capital entrerriana reveló que los verdaderos destinatarios de la droga son los que figuran con iniciales y dentro de un redondel. Es decir, X, N, D, CH. Ahora, ¿quienes son los portadores de estas iniciales?





Llamativamente tienen coincidencia con lo que el miércoles por la tarde afirmó la propia Lemos en la ampliación de su declaración ante la justicia: dijo que la secretaria de seguridad municipal, Griselda Bordeira, era "Amigo X"; que Varisco era "Nacho"; que el concejal Pablo Hernández era "Daniel"; mientras que el edil Emanuel Gainza era "Chino".





Según Varisco, y sumando un nuevo capítulo a esta historia, los portadores de estas iniciales y nombres son otras personas y que serían los verdaderos destinatarios de la mercadería que se comercializaba. ¿Quienes serán?





Fuente: UNO Entre Ríos

El intendente de Paraná , Sergio Varisco, se defendió nuevamente antes los medios de comunicación porteños de todos los cargos que pesan sobre su persona a partir del procesamiento por una causa que lo vincula con el narcotraficante Daniel "Tavi" Celis.