Vecinos de Ángel Gallardo preocupados por un encuentro y caravana de motos convocada por un influencer: "Es una locura"

Los vecinos de la zona ya han expresado su preocupación por el descontrol que generan estos encuentros. En esta ocasión, el evento programado para el próximo domingo a las 17 horas promete ser el más masivo de todos los realizados hasta la fecha.

El influencer santafesino Aaron Trioni, quien lidera la convocatoria a través de sus redes sociales tras haber alcanzado los 600.000 seguidores en Instagram, confirmó que motociclistas llegarán desde ciudades como Rafaela, Rosario, Esperanza y Paraná, entre otros destinos, además de los participantes que se sumarán desde distintos puntos de Santa Fe y sus alrededores.

Preocupación en Ángel Gallardo

Uno de los vecinos de Ángel Gallardo contó el temor y el enojo general que circula por la zona: "No sabemos cuál es la gracia de lo que van a hacer, no tiene ningún fin y no se dan una idea de lo peligroso que puede llegar a ser. El domingo pasado estaba con mi señora y con mis hijos, cuando a eso de las 7 de la tarde se empieza a escuchar la policía y motos que salían disparadas para todos lados. Salí a la puerta y había unas 50 motos que pasaron sin casco, patente ni nada, escapándose de la policía a toda velocidad".

Riesgo para las familias

En Ángel Gallardo, el punto de encuentro de la caravana promovida en redes sociales es el espacio verde conocido como Praderas 5, aunque hay otros cuatro espacios similares contiguos a esta zona.

Sobre esto, el vecino planteó el peligro de esta caravana con la presencia de familias y menores que a diario disfrutan del lugar: "En todas las praderas hay chicos, familias, gente que va al Chaquito a pasear o a dar una vuelta, gente andando en bicicleta, vecinos sentados en la vereda, los chicos juegan en la calle con los amigos. Corren riesgo de atropellar a alguien o chocar entre ellos. No lo podemos creer porque es una locura lo que hacen".

Afirmó que el pasado fin de semana hubo unas 300 motos que circulaban en el lugar, aunque esta última convocatoria promete ser de una masividad mayor.