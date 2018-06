Vecinos de barrio Candioti piden mayores controles al municipio sobre bares y pubs

Se trata del testimonio de tres vecinos de barrio Candioti que este lunes se reunieron con concejales de la ciudad solicitando mayores controles por parte del municipio en la zona de la ciudad que en los últimos años se ha caracterizado por contener a la mayor cantidad de bares y pubs de la ciudad.





Los inconvenientes expresados por los vecinos de barrio Candioti Norte y Sur están relacionados con la nocturnidad, fundamentalmente con los ruidos molestos, higiene, estacionamiento, carga y descarga, entre otros puntos.





En el encuentro estuvieron presentes los concejales Sebastián Pignata –presidente del cuerpo–, Ignacio Martínez Kerz, Laura Mondino, Leandro González y Sergio Basile. La semana pasada un grupo de ediles y autoridades de Control se reunieron para lograr que se intensifiquen las tareas de control y ordenamiento en zonas de barrio Candioti Norte y Sur.





“Hay un montón de puntos en barrio Candioti que los vecinos tenemos la misma problemática y todo radica en una sola cosa: la falta de controles por parte de la Municipalidad”, relataron durante el encuentro que se llevó a cabo en la sala Zapata Gollán del Concejo. “Bares de estas características no están adecuados para convivir con el resto de la población del barrio. Se está haciendo imposible vivir. La Municipalidad tendrá que poner las barbas en remojo en materia de control y hacer lo que tiene que hacer”, opinaron los vecinos.





Testimonios

"Los vecinos aledaños a estos bares tenemos una problemática común que es que no podemos vivir directamente porque la actividad empieza a mediados de semana, cuando uno al otro día tiene que irse a trabajar –señaló Enzo–. La actividad nocturna empieza a las 2 de la mañana y dura hasta la 5 de la mañana con ruidos, con música con volumen insoportable. Yo vivo al lado de uno de los bares: ocupación de la vía pública, tanto veredas como calles. Ponen barras en las veredas. Hay sobresaturación para un local que no da con la capacidad. Emisión de ruidos, carga y descarga de bebidas, el cirujeo con líquidos que se derraman. Una serie de contratiempos que a uno le perjudican la vida, el sistema nervioso y el desencadenante es el mismo”.





José, otro de los que participó del encuentro, describió: "Tenemos problemas con las medianeras, porque los bares ponen cámaras frigoríficas, para enfriar barriles y bebidas. Los golpes y recambios a cualquier hora, durante la madrugada. Este problema lo tenemos tanto en el invierno como en el verano; mañana, tarde y noche por más que no haya gente en el bar. Los olores, a las ocho de la mañana ya tenemos olor a frituras y luego por orden y pedido de la gente que va. La verdad es que así no se puede vivir más. Los controles municipales no existen. Uno llama, denuncia y vienen después de horario o no en el momento”.





Raquel, la propietaria de un centro de día, afirmó: “Yo tengo un centro de día que es para adultos mayores; y tengo problemas con el estacionamiento, con proveedores que llegan y estacionan donde quieren, con ruidos molestos; hay pacientes que tienen Alzheimer y no les importa nada. Hemos hecho reclamos en el municipio; hoy mismo hice otra denuncia".





El concejal Martínez Kerz indicó que "en el último tiempo se han observado abusos en lo que tiene que ver con los ruidos molestos, residuos, con el comportamiento ciudadano en el estacionamiento, con cortes de calles y por la presencia de los llamados «trapitos» que han generado muchas situaciones de inseguridad".





El concejal opositor sostuvo que eso debe "cesar y que los excesos deben ser controlados". En ese sentido le solicita al Ejecutivo municipal que "tome medidas" para encontrar soluciones a los inconvenientes planteados.