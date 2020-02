Comerciantes y vecinos de la zona de Avenida Freyre reclaman por el desagüe en la intersección con Catamarca. La esquina es emblemática por los problemas históricos que causó en el barrio con cada lluvia. "Siempre provocaba problemas porque caían dos gotas y se convertía en un tremendo anegamiento porque era el receptor natural de las aguas", recuerda Eduardo Rodríguez, de la vecinal de barrio Roma.

Con la obra en esa zona que comenzó el año pasado, se pretendió encontrarle una solución. "Sabemos que es un retardador, pero que hoy no hace demasiado. Pasan horas hasta que baja el agua, no sabemos si está tapado, si funciona, no nos explican desde la Municipalidad", reclamó. Además señaló, que cuando no llueve "se sienten olores nauseabundos, como si fuera de cloaca".

desague 2.jpg

"Evidentemente no está bien, necesita algún tipo de control de las autoridades para que vean qué es lo que está pasando ahí y cómo se puede solucionar", agregó Rodríguez y expresó: "Sigue provocando problemas en la vida cotidiana de los vecinos". La postal en la obra es la de acumulación de basura, agua sucia y hasta crecimiento de vegetación dentro del retardador.

Y agrega: "Lo más serio de toda la obra de Avenida Freyre que no está concluida, es la parte del retardamiento que se hizo en lo que antiguamente era el badén de Catamarca". En relación a la acumulación de residuos, observó: "Lamentablemente se termina depositando la basura ahí, ya sea por el viento o la corriente del agua de lluvia. Es algo que se tiene que rever y solucionar. La gente tampoco debería sacar la basura a cualquier hora, todos tenemos un poco de responsabilidad. Pero la obra se hizo con mucho dinero de los santafesinos y creemos que no está cumpliendo los objetivos para la que fue realizada".

desague 3.jpg

Inconclusa

"La obra no está terminada todavía. Se debía repavimentar en varios sectores y eso aún no ha pasado. Han quedado incluso con muchos problemas y defectos en la construcción. Han querido darle una cuestión paisajística moderna, pero que a criterio de los vecinos es molesto porque las plantas son muy altas y crean el escenario para la inseguridad. Se han registrado lugares donde hay gente que ha quedado sorprendida porque les saltan desde las plantas para robarles", señala además Rodríguez.

desague 4.jpg

Asimismo señala que en la zona de estacionamientos "se achicó el espacio, ahora es a 30 grados en vez de a 45, pero no está bien indicado entonces no sirve y la gente estaciona como antes por lo que hay menos lugar".