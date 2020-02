La empresa agroindustrial y exportadora Vicentin incluyó ayer una nueva propuesta de pago a sus acreedores comerciales, es decir los productores y acopios, para la cancelación de sus deudas que prevé un pago al contado con una quita del 50%.

De esta manera, la compañía que la semana pasada pidió una convocatoria de acreedores, sumó una oferta alternativa para sus proveedores de granos que le permita lograr la cantidad de adhesiones necesarias para alcanzar un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE).

La denominada “Opción 2” por parte de la empresa prevé “cancelar los créditos mediante la realización de un único pago, al contado, equivalente al 50% de los créditos que hará efectivo en la fecha de cierre (momento en que se homologue el acuerdo en la Justicia)”, indicó el escrito presentado por Vicentin a sus acreedores.

Además, “los pagos previstos en esta opción de propuesta, se realizarán en pesos al tipo de cambio Banco Nación divisa comprador o el que se utilice para operaciones granarias en el futuro”.

Esta propuesta se sumó a la realizada por la empresa el 24 de enero (opción 1) la cual establece un pago inicial del “20% del crédito con un mínimo de u$s 30.000 o el monto del crédito si éste fuera menor”.

“El saldo del crédito, si lo hubiere, será abonado íntegramente al final del octavo año, a contar desde la fecha de cierre”, agregó el escrito.

En caso de que se homologue el acuerdo, a los acreedores que hasta el momento no hayan prestado conformidad a ninguno de las dos propuestas, “se les dará un plazo de 15 días contados” para elegir alguna opción y, en el caso de que no lo hagan, se le asignará la opción 1.

Vicentin, una de las mayores procesadoras y exportadoras de granos de Argentina, entró en “estrés financiero” en diciembre del año pasado a partir de no pagar una deuda de u$s 1.350 millones a proveedores y entidades financieras, de los cuales u$s 350 millones corresponden a deudas con acreedores granarios.

Esto generó varias demandas de parte de los acreedores, especialmente acopios, y al no contar con la aceptación necesaria por parte de los mismos a la primer propuesta, finalmente decidió realizar el pedido de una convocatoria de acreedores la semana pasada en un juzgado de la ciudad de Reconquista.

La soja cayó u$s10 en dos días

El valor de la soja disponible volvió a caer ayer 3,57% en la Bolsa de Comercio de Rosario, con una pérdida acumulada en dos días de u$s 10, mientras que el maíz y el trigo se mantuvieron en los mismo niveles que en la jornada previa. De esta manera, la oleaginosa condición fábrica con entrega inmediata hasta el 29 de febrero cayó u$s 5 hasta los u$s 235 la tonelada. Para entrega en marzo se ofreció u$s 230 la tonelada; abril, u$s 220; y mayo, u$s 215.