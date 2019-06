Naturalizar la violencia. Ese es, quizás, el principal problema que atraviesan los vecinos de barrio Centenario. Es que la repetición de hechos violentos que se suceden en el barrio, que incluyen enfrentamientos entre bandas y balazos a cualquier hora del día, provoca que lo "anormal" comience a ser "natural".

El lunes se produjo otro violento tiroteo protagonizado por delincuentes integrantes de bandas antagónicas, que resuelven sus diferencias a los tiros, invadiendo las calles del barrio de miedo y terror.

El nuevo episodio provocó que se ponga en duda el dictado de las clases y la copa de leche del martes. Ese, quizás, fue el límite para la gran mayoría de vecinos. "¿Cómo entregar una parte nuestra (como es la escuela y la copa de leche) al sector violento?", se preguntó uno de ellos.

Aseguran que desde los gobiernos nadie les da una respuesta, ni se acerca al lugar. Igualmente, eso no los detiene a la hora de pensar en una solución y evitar que lo violento se torne natural y se apropie de los espacios públicos.

Este jueves se reunirán al mediodía todas las instituciones, que por cierto son muchas. Piden, como algo imprescindible, la presencia de funcionarios de los ministerios de Educación y de Seguridad.



"Hay que ponerse en la piel del vecino", advierte José Cettour, presidente de la vecinal Centenario. Para el vecinalista, de esta situación se sale "todos juntos, enfrentando esta ola de violencia, con los medios que están a nuestro alcance, con las institucionales exigiéndole al gobierno que haga lo que tenga que hacer, que para eso fue elegido, que es garantizar la seguridad y la educación".

Dijo que no es una buena decisión interrumpir el dictado de clases en el barrio, medida que después fue suspendida: "No es la más conducente suspender la actividad educacional y del CAF, donde concurren muchos niños y madres. Es como entregar una parte nuestra al sector violento. No nos merecemos esto".

Para el referente del barrio la situación de violencia se fue agudizando en el último tiempo y apuntó a la falta de acción de los gobiernos: "Me da la impresión de que todos los políticos se han tomado una especie de vacaciones posteleccionaria. No ha venido nadie a ver qué pasa. Creo que es una falta de tacto y un poco de no preocupación por esa situación que vive ese vecino que está completamente atemorizado y hasta naturalizando una cosa que no debe ser naturalizada, que es vivir en medio de la violencia".

Cettour asegura que las instituciones de la zona siempre se ocupan en abordar el problema, con mucha "voluntad y sensatez". En declaraciones al programa "Todo pasa" que se emite por LT10, describió: "Trabajamos en red, nos hemos juntado con la escuela Bolivar, con el Jardín 73, con el CAF 25; con el Taller 196, con el Emaus; la vecinal y otras instituciones. Hemos presentado notas al Ministerio la semana pasada. El jueves al mediodía nos juntamos y vamos a hacer una reunión como para ver qué podemos hacer nosotros. Nos gustaría, sería imprescindible, que gente del Ministerio de Seguridad y funcionarios del Ministerio de Educación, se apersonen en esta reunión".

"El gobierno tiene que garantizar seguridad y educación. Me parece que no lo están haciendo. Es una cosa trágica por la forma en que sucede. Pero sinceramente no creo que sea tan complicado resolverlo. El barrio es populoso pero tampoco tiene tanta geografía", consideró.

Dijo que los vecinos extrañan a la policía Comunitaria: "Al principio no nos gustaba, pero después de un mes de empezar a funcionar, la gente no entendía cómo la policía acompañaba al chico al jardín. Hacíamos senderos seguros, iba el policía comunitario, gente de las instituciones, de la vecinal. O sea, se estaba conociendo un nuevo tipo de policía que realmente tenía que ver con el nuevo paradigma de cómo entender la seguridad".

Igualmente aclaró: "No quiere decir que si hubiese estado la policía Comunitaria esto no ocurría, pero había otra forma de apostar a la seguridad".

Por último, insistió con la ausencia de autoridades para abordar el problema: "Con todo lo que está pasando en barrio Fonavi Centenario, no ha venido ni una autoridad, ni un concejal; ni un diputado. Creo que todavía están disfrutando del momento posteleccionario, los que ganaron, los que perdieron. Unos se van, otros vienen, pero hasta el 10 de diciembre la situación tiene que ser protegida".