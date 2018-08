Ya hay más empresas con procedimientos preventivos de crisis que en todo 2017

En diálogo con el programa televisivo Santa Fe Directo (lunes a viernes de 6.50 a 8.30 por Canal 13), el ministro de Trabajo de la provincia se refirió a la situación laboral de la provincia y al informe brindado el miércoles en la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados de la provincia.





El funcionario dijo que su intención en la charla con los legisladores fue poner en contexto la situación del empleo en Santa Fe. "El año pasado veníamos con un (pequeño) crecimiento de 1 punto del empleo registrado, que representa aproximadamente 5000 nuevos puestos y seguimos con esa tendencia hasta el primer trimestre de 2018", expresó.





Sin embargo, luego de marzo el escenario cambió y comenzó a avizorarse un panorama de recesión para muchas actividades. "Eso está impactando y no se ha despejado todavía. Hay una situación de incertidumbre, no se sabe cuándo ni cómo se sale. Lo que analizamos es que, en una primera etapa, se siente el impacto en las microempresas que ya venían siendo las que menores puestos de trabajo generaban y en general no venían creciendo, sino venían teniendo tasas negativas", manifestó.





La inflación, los altos costos, las altas tasas de interés, la caída de la demanda, son los principales problemas que enfrentan hoy las pymes en busca de subsistencia. Frente a ese panorama, Genesini explicó que en los últimos meses en la provincia "se da un escenario en el que crece proporcionalmente en forma más significativa lo que es el despido por efecto goteo".





"Se va dando esa característica de lo que es este nuevo esquema que estamos transitando. Lo cierto es que eso también impacta en que hubo un descenso en la tendencia de crecimiento (según los datos de abril y mayo)", relató e informó que actualmente "las empresas de más envergadura y las medianas" están concurriendo al ministerio a "hacer planteos".





"Tenemos permanentes reuniones con la ministra de la Producción, que se está ocupando mucho de la situación y nos están planteando las dificultades que tienen", contó.





Más procedimientos preventivos

Ante las afirmaciones de Genesini, respecto de la realidad del empleo y las empresas santafesinas, se lo consultó también sobre si hubo un aumento de los procesos preventivos de crisis al ministerio.





"Sí, en general el año pasado hubo un poco más de 190 procesos preventivos de crisis y este año estamos en 200, pero muchos son renovados del año pasado", indicó y agregó que no solamente son más que el año pasado las empresas en problemas, sino que también hay mayor incertidumbre: "Hay un poco más y sobre todo hay muchas empresas que nos vienen a plantear que depende cómo evolucione la situación, verán qué hacen dentro de dos o tres meses. Pero están planteando que hay un corte de pedidos, de contratos, de trabajos encargados que por el efecto del parate económico está impactando".





En ese sentido, manifestó que se está trabajando para contener el empleo, pero que el resto depende del arranque de la economía y de que el gobierno nacional acierte con las medidas para reactivarla, para que haya "un escenario de restauración económico, de tasas razonables, de reconstitución del consumo interno y una política más cuidadosa en materia de importaciones".





La obra pública como clave

La razón por la cual el empleo se mantuvo durante la crisis de 2016 fue la obra pública. Este año, la apuesta es similar. En ese marco, según afirmó el ministro, "en este primer semestre, una de las pocas provincias que tuvo un crecimiento en empleo en la construcción significativo fue Santa Fe".





En esa línea, confirmó que no habrá recortes ni ajustes respecto de lo presupuestado para este año en materia de obras, ya que "hay toda una política orientada a dar respuesta a las necesidades de infraestructura".





"Eso obviamente genera puestos de trabajo en la construcción, pero también moviliza a otros sectores que son proveedores. Es un círculo virtuoso que se va a mantener. Pero, evidentemente vamos a atravesar meses complicados de los cuales todavía no se pueden dimensionar aún las derivaciones", reflejó.





Por un acuerdo santafesino

El lunes habrá una nueva reunión del Consejo Económico y Social, en donde más allá de la coyuntura, se está trabajando en un acuerdo santafesino para la producción y el trabajo. En ese marco, se ha convocado a actores privados, estatales, sindicales y clericales "para ir trabajando todos los problemas y buscando consensos que apunten un poco más al mediano y largo plazo, de modo tal de ir generando una base para el crecimiento".





"Hay más de 80 propuestas que han arrimado todos los representantes del sector económico, productivo y de la sociedad civil. Vamos a generar mesas de trabajo el lunes y va a estar el gobernador presente. También el economista José Fanelli, un experto de la UBA. En ese contexto vamos a ir avanzando en esta etapa en construir en concreto algunas posibilidades en base a este acuerdo", adelantó Genesini.