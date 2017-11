Ya son 4.092 las familias santafesinas que recibieron las escrituras de sus viviendas

Desde este miércoles, 76 familias santafesinas cuentan con las escrituras de sus viviendas, documento que recibieron este miércoles por la tarde de manos del intendente José Corral en un acto que se desarrolló en el hall del Palacio Municipal.





La iniciativa se llevó a cabo a través del programa de Regularización Dominial, política que el Gobierno de la Ciudad impulsa desde 2008 y que, en esta oportunidad, alcanzó a vecinos de los barrios San Pantaleón y Barranquitas (distrito Oeste); San Agustín, Estanislao López, Eva Perón, Monseñor Zazpe, El Abasto, Yapeyú y Sarmiento (distrito Noroeste); San Lorenzo, 12 de octubre, Roque Sáenz Peña y Santa Rosa de Lima (distrito Suroeste).





"La alegría contagia, porque es un acto de justicia", afirmó José Corral durante la ceremonia y relató que "hay vecinos que hace 50 años que viven en el mismo lugar, que fueron ladrillo por ladrillo armando su casa y nunca tuvieron la oportunidad de tener los papeles. Ahora, con el Programa de Regularización Dominial, son dueños del lugar en el que viven y sus hijos o nietos lo van a heredar".





Política inclusiva

En la actualidad, son 4.092 las familias que cuentan con la escritura a su nombre del terreno en el vivían desde hace años. Es importante recordar que desde que comenzó el proceso de regularización dominial más de 10 mil familias de 40 barrios que viven en terrenos municipales ya comenzaron a recorrer el camino para ser propietarios.





Sobre esta política de Estado, el mandatario santafesino valoró que "hay un compromiso distinto con el barrio cuando uno es dueño, y si se tiene que mudar la casa no se malvende sino que se vende al valor que corresponde". También, expresó que "uno comparte la alegría porque son familias muy humildes que con mucho esfuerzo han hecho sus casas en lugares donde, en muchos casos, el Estado ha determinado. Tener los papeles de la casa hace la diferencia porque la mayoría de las familias lo único valioso que tenemos es la casa en la que vivimos". Igualmente, el Intendente consideró que esta "es una política inclusiva que invita a mejorar la Ciudad".





Al hacer referencia a los terrenos donde se construyeron las viviendas de las familias que esta tarde recibieron las escrituras, José Corral recordó que "eran del municipio, en muchos casos del valle de inundación del río Salado y por eso no estaban catastrados. Las familias los fueron ocupando y el Estado les fue brindando, en principio, informalmente los servicios".





Durante la ceremonia de entrega de escrituras acompañaron a José Corral el secretario General, Carlos Pereira; la directora de la Agencia Santa Fe Hábitat, Sara Lauría; el diputado nacional Hugo Marcucci; y el representante del Movimiento Los Sin Techo, José Luis Ambrosino. También, asistieron los concejales Adriana Molina, Mariano Cejas y Rossana Ingaramo.





Sueños cumplidos

Delfina desde hace 31 años que vive sobre calle Diez de Andino al 600. Después de recibir la escritura, contó a la prensa que "nunca dejamos de pagar los pocos impuestos que había que pagar. Siempre, moneda a monedita juntando y pagando. Yo siempre me decía que estábamos pagando los impuestos pero me preguntaba cuándo será mi casa. Hoy me siento orgullosa de tener la escritura, de tener mi casa", se expresó visiblemente emocionada.





José Luis también compartió su historia: desde hace tres décadas vive en barrio Eva Perón y con su familia de a poco fueron pagando el terreno y construyendo. "Ahora tenemos una alegría enorme por haber recibido la escritura y es muy importante para la familia. Tener nuestra propiedad es muy bueno, es un sueño cumplido, un sueño hecho realidad".