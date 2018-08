YPF aumentó sus precios por segunda vez en cinco días

El último incremento se registró el pasado domingo 5 de agosto, sin embargo entre este jueves y viernes la empresa de bandera nacional volvió a aumentar los costos.





Es así que la nafta súper este viernes trepó a los 32,98 pesos por litro, en tanto que la Infinia alcanzó los 37,84 pesos. Los combustibles diésel en tanto treparon a los 32,98 pesos la Infinia Diesel, mientras que el Diésel 500 hoy cuesta 27,51 pesos por litro.

Embed



Desde la Federación Argentina de Expendedores de Nafta (Faeni) no descartan que las demás estaciones modifiquen sus pizarras en las próximas horas. "No lo puedo asegurar, pero van todos de la mano", afirmó Alberto Boz, quien agregó que la entidad que representa no es formadora de precios.

En esa línea agregó que las modificaciones en los costos son decisión de las petroleras, que en la actualidad tienen vía libre para manejar sus precios. "El objetivo es equiparar el precio internacional de los combustibles", destacó Boz. En ese sentido, las empresas argumentan que los costos están desfasados en un 15%.





"Hay total libertad, las petroleras podrían cambiar los precios todos los días", agrego el empresario.





En relación a los costos aseguró que cada vez es más grande la brecha de precios entre las mismas provincias. "Creemos que se está tendiendo llegar al precio internacional –argumentó el estacionero–. Cómo será el sendero a tomar no lo sabemos; si van a cambiar el precio todos los meses tampoco".