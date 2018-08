El Ministerio de Innovación y Cultura estimula la producción artística santafesina

El Ministerio de Innovación y Cultura entregará más de 10 millones de pesos a proyectos culturales que se inscribieron en los programas Escena Santafesina y Territorio de Encuentros. "El Estado tiene que apoyar y fomentar a los creadores y a los innovadores culturales que no están en el gran mercado. La cultura tiene que llegar a todos los públicos y este es uno de nuestros granitos de arena para que esto ocurra", señaló la ministra Chiqui González.





En total serán 210 los proyectos culturales que se apoyarán económicamente a través del Sistema de Estímulos a la Producción Cultural. Este jueves 16 de agosto se firmarán los convenios en El Alero, French 1701, de la ciudad de Santa Fe, para las regiones 1, 2 y 3. El acto contará con la presencia de la ministra de Innovación y Cultura, María de los Ángeles Chiqui González y el secretario de Desarrollos Culturales, Paulo Ricci, entre otros funcionarios, y los premiados. Cabe remarcar que el miércoles 22 en Plataforma Lavardén, Mendoza 1085, Rosario, se firmarán los convenios para las regiones 4 y 5.





"Santa Fe tiene distintas realidad, distintas geografías, públicos diversos y todos son atendidos desde el Ministerio de Innovación y Cultura. Valoramos todas las propuestas culturales, intentamos apoyar y acompañar a la mayor cantidad posible porque el Estado debe estar presente y ahora más que nunca", remarcó la ministra.





"Nosotros como provincia tomamos muy en serio los sistemas de apoyo y estímulo, no son asistencia, no son «te doy un poquito y arréglate», no. Esto es un sistema de apoyo para que todos los que hacen cultura, en toda la provincia, puedan avanzar en la realización de su idea, su proyecto, su propuesta", continuó diciendo Chiqui González.





"Los proyectos que estamos acompañando abarcan a grupos, artistas y áreas de cultura de las cinco regiones. La continuidad, la sistematización y la descentralización de los premios son esenciales, por eso van a ver que se apoyan propuestas de todas las regiones", terminó diciendo.

El apoyo en números

Para el programa Territorio de Encuentros se seleccionaron 128 proyectos, 59 de gobiernos locales, 59 de grupos culturales y 10 asociativos, distribuidos de la siguiente manera: 14 para la Región 1 Nodo Reconquista; 28 en la Región 2 Nodo Rafaela; 42 para la Región 3 Nodo Santa Fe, 28 en la Región 4 Nodo Rosario, y 16 en la Región 5 Nodo Venado Tuerto.





Se entregarán en total 6 millones de pesos, en montos que van de los 30 mil a los 120 mil pesos. Esto significa que más de 100 localidades desarrollarán sus proyectos culturales con apoyo directo del Ministerio.





Mientras que los proyectos seleccionados para el programa Escena Santafesina, que prevé estímulos a la producción, la circulación y la programación, son 128: 27 entre nuevas teatrales, de danza, circo y títeres; 23 obras teatrales, de danza, circo y títeres que recibirán apoyos para giras provinciales; 22 propuestas musicales que van a realizar ciclos y giras provinciales y 10 programaciones artísticas de espacios culturales, que ofrecerán ciclos conformados enteramente por creaciones santafesinas.





Para este programa se entregarán en total $4.250.000, con montos que van de los 15 mil a los 150 mil pesos, distribuidos de la siguiente manera: 6 para la Región 1 Nodo Reconquista; 4 en la Región 2 Nodo Rafaela; 39 para la Región 3 Nodo Santa Fe, 27 en la Región 4 Nodo Rosario, y 6 en la Región 5 Nodo Venado Tuerto.





Esto generará casi 350 funciones, que 104 localidades conectadas por giras, que haya 45 grupos girando, 27 obras nuevas y 10 programaciones provinciales.