El río llegó al nivel más bajo en un año: guarderías náuticas quedaron fuera de servicio

El río Paraná a la altura de Santa Fe midió el martes al mediodía 2,26 metros, ocho centímetros menos que el septiembre del año pasado, registrando de esta manera el nivel más bajo durante el último año.





El Instituto Nacional del Agua actualizó su pronóstico para los próximos días. Estima que el río seguirá bajando y podría llegar a los 2,18 metros (ocho centímetros menos) el próximo 31 de julio.





Podría permanecer así durante varios días, ya que si bien se habla de una tendencia para el 7 de agosto de 2,21; seguiría estando por debajo de la marca que dejó el martes de 2,26 metros.





De esta forma, el Paraná se encuentra 1,34 metros por debajo de la altura media para un mes de julio (1992/2016) que se ubica en los 3,62 metros; lejos del nivel de alerta fijado en 5,30 metros y de evacuación 5,70 metros





Fuente: Instituto Nacional del Agua





Otro panorama

El escenario en la costa santafesina se modificó por completo. Los metros de playa se multiplicaron, se puede ver mas barro y también basura sobre las defensas que quedaron al descubierto, como así también en la zona de islas. Los que se animan a navegar deberán estar atentos y tener cuidado con los bancos de arena, algunos de los cuales ya asoman sobre la superficie del agua.





Sobre el margen este de la Laguna Setúbal, el Yacht Club Santa Fe debe trasladar algunas embarcaciones y amarrarlas en lugares mas profundos para no dañar el casco de las mismas y evitar que queden varadas.





El fenómeno afectó a las guarderias náuticas de la ciudad. Desde la semana pasada, una de ellas tomó la decisión de no bajar mas embarcaciones, ya que el sistema por elevador no se lo permite al estar el río tan bajo. Aquellos que todavía lo están realizando, aseguraron a UNO Santa Fe que ya están trabajando al límite y que si el río baja unos centímetros más no podrán seguir haciéndolo.





La bajante del Paraná comenzó a la altura del puerto local el 17 de mayo pasado. Ese día, midió 4,30 metros y 45 días después (1 de julio) midió 2,53. Eso determinó que en un mes y medio (45 días) el Paraná bajara 1,77 metros.





Durante los primeros días de julio, el río se mantuvo estacionario. Después se mostró con un leve crecimiento hasta el 14 de julio, día en que marcó 2,62 metros, para entrar luego en un descenso pronunciado y llegar a los 2,26 metros del martes pasado.





