Sarnaglia: "Acá hay grupos que quieren imponer el terror"

La balacera al Casino City Center de Rosario es un hecho con claras implicancias políticas, un episodio de terrorismo en el cual un hombre resultó muerto. Es un mensaje mafioso con la intención de que el atentado y quienes lo cometieron aparezca como un peligro inminente. La duda es quiénes son y qué quieren.

El jefe de la Policía de la provincia de Santa Fe, Víctor Sarnaglia, sostuvo al ser consultado por La Capital que los recientes atentados al Centro de Justicia Penal, a una oficina del Servicio Penitenciario y al City Center que quieren imponer el "terror" son una respuesta inicial a "los cambios profundos" en relación al delito y los contactos entre bandas criminales y "algunos policías" que el gobernador Omar Perotti anunció cuando asumió la gobernación de Santa Fe.

Para Sarnaglia, a partir de su gestión en este gobierno se hizo "una división entre legalidad e ilegalidad. La ilegalidad está por la continuidad de los negocios. Estos grupos están dando mensajes de que ellos tienen una capacidad operativa. Esto era previsible al cortarse la relación de cogobierno entre bandas y policías, tal como lo investigó y juzgó la Justicia en su momento", sostuvo el jefe policial.

"Como sostuvo el gobernador Perotti, acá se aprecia un gran grupo delictivo y detrás de las organizaciones de este tipo siempre hubo protección policial. Igualmente hasta ahora no se sabe quiénes hicieron estos atentados, pero debemos incrementar la operatividad en las calles y los territorios", añadió Sarnaglia, para agregar: "Hubo 12 años de cogobierno y esto no se va a permitir más. No puede haber grises ni vamos a negociar con nadie. A los grupos que operan en el narco vamos a quitarle los accesos al dinero; los vamos a cercar, pero hay que tener un poco de paciencia. Vamos a poder realizar los cambios y mejorar la seguridad en la provincia".

Operación

En el mismo sentido Sarnaglia aseguró: "Todo esto es parte de una operación pergeñada por alguien para generar un parate en los cambios profundos que estamos haciendo. Estos cambios no son gratuitos. Cada uno de los hechos que se produjeron y se investigan individualmente son graves. Esta es una organización criminal que se mantiene en el tiempo por medio del terrorismo, la corrupción, el pacto de dinero y la codicia."

En tanto aseguró: "Estamos cortándole a estas bandas todo. Incrementamos los controles del traslado de drogas en la ciudad y las rutas. Estos son los estertores de grupos que saben que tratamos de combatirlos permanentemente."

Por otro lado el hombre fuerte de la policía de Santa Fe no dudó en analizar la situación a partir de su experiencia en distintos países. "En 1996 expuse que Rosario estaba condenada al narcotráfico hasta por su situación geográfica, es el nudo gordiano de varias rutas del país. Pero así y todo alguien dejó pasar esto y miró para otro lado", enfatizó Sarnaglia.