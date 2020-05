Scaloni: "Es un momento delicado para pensar solo en fútbol"

El entrenador argentino, Lionel Scaloni, habló sobre la incertidumbre que afecta al fútbol por el coronavirus y, en su caso, a la albiceleste, y señaló que es "un momento" demasiado delicado como para pedir a los jugadores que se centren en el fútbol.

"En principio, teníamos partidos de eliminatorias contra Ecuador y Bolivia prácticamente planificados, preparados, que se suspendieron y ahora no sabemos cuándo vamos a jugar, si el calendario será el mismo, si volveremos a jugar y tampoco queremos estar encima del jugador, no ser muy invasivos ni molestarlos", explicó.

En el espacio "Conversas (conversaciones) Estrella", el DT admitió que le "gustaría saber muchas cosas" de sus jugadores y "mandarles vídeos", pero advirtió de que "es un momento delicado como para estar pensando solo en el fútbol".

Como seleccionador, explicó que "es lo máximo a lo que un entrenador puede aspirar", estar al frente de la selección de tu país, en la que dirige a Lionel Messi. "Además de ser su entrenador en la selección, también fui compañero suyo, pero tienes que obrar igual que con otro jugador, de la misma manera. Aunque es un futbolista único, un un tipo espectacular y que quiere ganar con Argentina", declaró.

Scaloni también repasó su trayectoria en Deportivo de La Coruña, el primer club al que defendió en Europa, en la víspera de la celebración de los veinte años del único título de Liga que conquistó el conjunto coruñés, al que le gustaría entrenar en el futuro.

"Mi meta ahora mismo es la selección, pero mi corazón sigue estando en parte en La Coruña, una ciudad que me hizo hombre, me vio crecer y por qué no el día de mañana poder dirigirlo. Me encantaría en un futuro. Tiene una afición increíble", subrayó.

El ex Newell's, que se tomó un mate mientras conversaba, aseguró que como jugador "siempre" vio el fútbol desde su "perspectiva", pero sin llegar a ser "nunca un tipo egoísta", sino pensando "en el bien del grupo".

"Ser titular es importante, pero el que se queda en el banco puede serlo aún más. Es importante que el entrenador se lo sepa transmitir al jugador", sostuvo.

Ahora reside en Mallorca con su esposa, que es de la isla, y con sus dos hijos, uno nacido en Roma y otro, en las Baleares.

En el confinamiento por la COVID-19, Scaloni ha recurrido a la bicicleta, un "deporte extremadamente competitivo", y deseó que, de vuelta a la normalidad, "todos" seamos "mejores personas".