Scaloni: "Nos vamos a sentir muy locales en River"

En las últimas semanas, Lionel Scaloni desató debates por sus declaraciones respecto de la localía de la Selección Argentina. En principio, dijo que se inclinaba por la Bombonera antes que el Monumental, y luego mencionó otros estadios del país: los de Rosario, Vélez y Racing. Ahora, el DT intentó dejar en claro que jugar en River tendría un impacto positivo.

“Qué lío, ¿no? Lo que pasa es que se malinterpretó todo", dijo. Y remató: "Me da lo mismo ser local en cualquier estadio. Hablé de cercanía física por el calor del público, no del aliento. No tengo nada en contra de los hinchas de River. Como Argentina históricamente lo hizo, vamos a ir al Monumental a jugar varios partidos de la Copa América y también de las Eliminatorias. Y sé que nos vamos a sentir muy locales en River, muy cómodos y respaldados".

"Yo no tengo ningún problema con el Monumental ni con ningún estadio. Esto es la Selección. No es River o Boca, ni Newell’s o Central, Racing o Independiente, o San Lorenzo o Estudiantes o Vélez. Yo pienso que la Selección tiene que jugar en distintos puntos del país. No entiendo por qué debe hacerlo sólo en un estadio”, manifestó.

Por otra parte, dijo que se siente satisfecho por su recorrido hasta ahora, aunque lejos está de relajarse. "La única realidad es que cualquier técnico de las selecciones potentes siempre va a estar a prueba. La Selección es una prueba importante partido a partido. Ahora estamos bastante más tranquilos. Tenemos una solidez, una base de jugadores, pero siempre sabemos que dependemos de cómo nos vaya. No es diferente a lo que les pasa a otros entrenadores. Estoy convencido de que vamos por el camino correcto, pero al final los resultados son los que mandan. Hoy creo que estamos bien", expresó en diálogo con Infobae.

"Ya demostramos que podemos competir contra las mejores selecciones. A veces sufrimos, claro. El que crea que no va a sufrir en la Selección no puede venir. Todos tienen que saber que en algún momento nos van a poner en dificultades, pero en otro momento a todos nosotros también los vamos a poner en problemas", agregó.