Se abre la Copa Argentina con una docena de partidos

Doce partidos entre equipos del torneo Federal A, entre los que se destaca el clásico del Alto Valle de Río Negro entre Cipolletti y Deportivo Roca, iniciarán este viernes una nueva edición de la Copa Argentina de fútbol, que tiene a River como bicampeón.





Los encuentros serán por la ida de la primera eliminatoria del Federal A, que definirá a ocho clasificados para los ronda final de la Copa Argentina. El torneo Federal A determinó que los ocho equipos que jugarán por ese certamen los 32avos de final de la Copa Argentina se definan en 16 cruces eliminatorios, que se llevarán a cabo a partidos de ida y vuelta.





Hoy, se jugarán 12 de los 16 emparejamientos y el saliente es el que protagonizarán en Cipolletti, el local y Deportivo Roca, a las 21.30 y con el arbitraje de Javier Obreque. En tanto, el domingo venidero se jugará el partido de ida entre Juventud Antoniana y Gimnasia y Tiro, en otra edición del clásico salteño.





El programa completo de la primera fase eliminatoria de la Copa Argentina, reservada para equipos que juegan en el torneo Federal A, es el siguiente:

A las 17.30: Unión de Villa Krause (San Juan) vs. Sportivo Desamparados de San Juan, arbitrado por Alejandro Arco; San Jorge (Tucumán) vs. Altos Hornos Zapla (Jujuy), Francisco Acosta.

A las 18: Sansinena de General Cerri (Buenos Aires) vs Villa Mitre de Bahía Blanca, Sergio Testa. Juventud Unida Universitario de San Luis vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Franco David Morón.

A las 20.30: Sportivo Las Parejas (Santa Fe) vs. Unión Sunchales (Santa Fe), Adrián Franklin

A las 21: Douglas Haig de Pergamino vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Federico Presa. Defensores del Pronunciamiento (Entre Ríos) vs. Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay (Entre Ríos), Carlos Boxler. Sportivo Belgrano de San Francisco (Córdoba) vs. Estudiantes de Río Cuarto (Córdoba), Sebastián Mastrángelo. San Lorenzo de Alem (Catamarca) vs. Central Córdoba de Santiago del Estero, Federico Gaymas.

A las 21.30: Cipolletti (Río Negro) vs. Deportivo Roca (Río Negro), Javier Obreque. Independiente de Neuquén vs. Ferro Carril Oeste de General Pico (La Pampa), Pablo Leguizamón. Rivadavia de Lincoln (Buenos Aires) vs. Alvarado de Mar del Plata, Nahuel Viñas.

Sábado 20 de enero: A las 17: Sportivo Patria (Formosa) vs. Crucero del Norte de Posadas, Carlos Córdoba. A las 18: Huracán Las Heras (Mendoza) vs. Deportivo Maipú (Mendoza), Luis Damián Martínez. A las 19: Chaco For Ever vs. Sarmiento de Resistencia (Chaco), Luis Lobo Medina. Domingo 21 de enero: Juventud Antoniana (Salta) vs. Gimnasia y Tiro (Salta), Gustavo Benites.





Los encuentros desquites se llevarán a cabo entre el martes 23 y el miércoles 24. La clasificación para la próxima fase eliminatoria de la Copa Argentina quedará para el equipo que más puntos sume al cabo de los dos partidos. En tanto, si al cabo del segundo encuentro cualquiera de las series estuviera igualada en puntos y goles, la clasificación quedará para el equipo que haya anotado más tantos en condición de visitante, mientras que de seguir empatada, el pasaje a la próxima instancia se determinará con tiros desde el punto penal.





Los 8 equipos que superen las dos rondas eliminatorias del Federal A pasarán a los 32avos de final o Fase Final de la Copa Argentina, en la que se sumarán los 28 equipos de Primera División, 12 de la Primera B Nacional, 5 de la Primera B Metropolitana, 4 de la Primera C, 3 de la Primera D y 4 del torneo Federal B.