Se archivó la denuncia de Nahir Galarza por abuso sexual

Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua por asesinar a su novio Fernando Pastorizzo en Gualeguaychú, había denunciado en la Fiscalía de Paraná a otra interna de su pabellón de la Unidad Penal N° 6, por abuso sexual.

•LEER MÁS: Nahir Galarza publicó fotos en Facebook desde la cárcel

La otra mujer (una expolicía condenada) se había defendido en una nota a las autoridades donde no solo negó tal acusación, sino que pidió que la cambien de lugar de alojamiento, ya que creía ser víctima de una maniobra de Galarza para lograr un traslado para poder fugarse.

•LEER MÁS: Nahir Galarza publicó fotos en Facebook desde la cárcel

En la denuncia radicada el 14 de marzo, Galarza dijo: “Una compañera me contó que cuando me bañaba, esta chica se subía a una silla para espiarme y verme desnuda, porque el baño no tenía techo. Y que a veces me miraba por una mirilla. Una vez me manoseó”.

La causa fue investigada por la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual. Al cabo de varios meses de investigación, no se obtuvieron elementos para comprobar la acusación y la misma fue archivada.