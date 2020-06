Se filtraron escuchas entre Grondona y Tinelli

Un nuevo escándalo sacude al fútbol argentino al revelarse una serie de llamadas telefónicas realizadas en el año 2013 entre Marcelo Tinelli y Julio Grondona, donde aparecen pedidos del conductor para beneficiar a San Lorenzo y otros arreglos con el ex presidente de la AFA.

En el programa Lanata sin filtro, que se emite por Radio Mitre, publicó algunos audios del teléfono del ex presidente de la AFA, fallecido en 2014, que estaba intervenido por orden judicial de Oyarbide en el marco de la investigación de la financiera Alhec Tours.

https://twitter.com/LuisFregossi/status/1277617395742507010 Audio 1 : Tinelli le pide a Grondona que ni Ceballos ni Lousteau dirijan a San Lorenzo , le pide que ese partido lo dirija Delfino o Pompei pic.twitter.com/KkPUMiGaeR — Luis Fregossi (@LuisFregossi) June 29, 2020

Los audios evidencian algo de lo que siempre se habló en el fútbol argentino: los arreglos entre dirigentes para cambiar horarios de partidos o influir en las designaciones de árbitros, además del fuerte control que ejercía Grondona en todos los ámbitos relacionados a la AFA.

https://twitter.com/LuisFregossi/status/1277618552057532416 Audio 2 : Tinelli llama a Grondona y le pide cambiar el horario de un partido de San Lorenzo

Grondona le pide que le devuelva un dinero que Afa le había prestado al club pic.twitter.com/ZNfRnkcULy — Luis Fregossi (@LuisFregossi) June 29, 2020

Los diálogos están fechados en junio de 2013, cuando se estaba completando el torneo que terminó con el descenso de Independiente. Justamente en la última fecha, San Lorenzo venció 1-0 al equipo de Avellaneda con un gol de Angel Correa.

"A mí (Silvio) Trucco no me gusta. ¿No se puede poner a (Germán) Delfino que es el mejor? ¿Por qué no ponés un árbitro bueno?", sugirió Tinelli antes de aquel encuentro que finalmente dirigió Trucco.

"OK, lo voy a llamar entonces a Abal Medina. O a Berni. O alguno de seguridad", dice Tinelli en referencia a un partido ante Argentinos que quería cambiar de horario.

Otra frase irónica de Grondona se refiere a unos pagos que San Lorenzo debía hacerle a una de sus empresas: "¿Arreglaste lo de la obra? Poné la fecha que vos quieras, 30, 60, 90 días. Al final estoy con los cheques de Arsenal, con los de San Lorenzo. Voy a poner una financiera yo".