Se inicia el segundo ciclo de la Formación de Emprendedores de Nexo

Luego de una exitosa primera edición, por la que pasaron más de un centenar de emprendedores santafesinos, comienza esta segunda etapa destinada tanto a quienes participaron de la primera como a aquellas personas que deseen sumarse. “Tenemos la convicción de fortalecer este sector que es dinámico, genera trabajo y potencia el turismo de la ciudad. Sabemos que hoy la situación no es fácil y por eso apostamos a seguir brindando las herramientas necesarias para llevar adelante los emprendimientos”, sostuvo Mondino y agregó: “En el primer ciclo tuvimos docentes de excelencia a los que ahora se suman más perfiles, con más diversidad de temas, para poder desarrollar el abanico de inquietudes que surgieron de los propios emprendedores”.

Cronograma

Encuentro inaugural: “Generar fans, no clientes” (jueves 3/10, 17 a 19 hs.) A cargo de la Lic. en Comercialización Jimena Cuello y la comunicadora Victoria Panozzo.

Primer contacto con el cliente. Importancia del ciclo de servicio al cliente: modelo Disney / calidad / recompra. Preguntas disparadoras necesarias. “Redes sociales: complemento, pero no única opción de comunicación” (martes 8/10, 17 a 19 hs.) A cargo de las comunicadoras Paola Haulet y Alejandrina Lassaga.

Introducción a las redes sociales y su importancia en el mundo empresarial. Uso de whatsapp: estados, catálogos y canales de difusión. “Programas para generar contenido desde mi celular” (jueves 10/10, 17 a 19 hs.) A cargo de las comunicadoras Paola Haulet y Alejandrina Lassaga. Cap Cut, Canva, Tiktok, Inshot, Layout, Eraser. Grid post. Desarrollo teórico para la generación de contenido comercial de mayor llegada.

“Comunicación asertiva para emprender” (jueves 17/10, 16.30 a 18.30 hs.) A cargo de las coach ontológicas Alicia Todesco y Melina Welschen. ¿Cómo nos estamos comunicando con nosotros mismos y con los demás? ¿Sabemos decir que no? Se trabajarán los modelos no asertivos pasivo/agresivos para poder reconocer dónde estás y dónde querés estar. El hablar ya no valida la comunicación.

“Enamorate del proceso” (martes 22/10, 16.30 a 18.30 hs.) A cargo de las coach ontológicas Alicia Todesco y Melisa Welchen. Dado los paradigmas actuales, pareciera que nuestra vida se mide por resultados y no podemos disfrutar del proceso. Ser capaces de cambiar el enfoque nos lleva al resultado esperable o superador.

“Poner en regla mi emprendimiento, difícil pero no imposible” (martes 29/10, 17 a 19 hs.) A cargo de las CPN Taiana Gelmi y Melisa De Michelis. Importancia del registro formal, distintos regímenes nacionales de inscripción: general y simplificado. Autónomos y monotributistas. Obligaciones fiscales en todos sus niveles. Régimen provincial: ingresos brutos. Régimen municipal: derecho de registro e inspección. Clave fiscal AFIP.

“¿Cómo hago para llevar las cuentas de mi emprendimiento?” (jueves 31/10, 17 a 19 hs.) A cargo de las CPN Taiana Gelmi y Melisa De Michelis Análisis de costos. Costos fijos y costos variables. Cálculo del costo de mis productos y/o servicios. Importancia del registro y las cuentas.

“Dime tus creencias y te diré tus limitaciones” (martes 5/11, 17 a 19 hs.) A cargo de la Lic. en Psicología Vanesa Gelmi Creencias y pensamientos: limitantes. Distorsiones cognitivas al emprender. Pensamientos negativos versus pensamientos alternativos, herramientas prácticas. Mis fortalezas y debilidades. “Es sólo una cuestión de actitud”.

“El costo de tus emociones” (jueves 7/11, 17 a 19 hs.) A cargo de la Lic. en Psicología Vanesa Gelmi. Inteligencia emocional. Las emociones, técnicas y herramientas para su regulación. La ansiedad y el vínculo con mi negocio. Mi actitud. Victimismo versus protagonismo. Centro de estudios “Nexo. Territorio de Ideas” es un espacio de participación y pensamiento crítico que se propone activar discusiones de actualidad social, cultural y política necesarias para construir una sociedad con más oportunidades. Con presencia desde hace dos años en la ciudad y en articulación con sedes de otras localidades santafesinas como Rosario y Venado Tuerto, el centro de estudios basa su trabajo en tres ejes: Educación y cultura, Producción y trabajo, y Ambiente. Desde cada uno de ellos se promueven actividades participativas, charlas con especialistas y espacios de debate sobre temas de interés público.

Para más información sobre los cursos, dirigirse al mail: [email protected] o en redes sociales: @nexosforg y @mlauramondino.