Se puso en marcha el Regional del Litoral

En el comienzo de la Primera División del Torneo Regional del Litoral 2018, Duendes Rugby Club venció a Universitario de Santa Fe por 31 a 8. El cotejo se desarrolló en la cancha principal ubicada en el barrio Las Delicias, ante un buen marco de público, en una tarde muy calurosa y con el arbitraje del entrerriano Antonio Mendoza.





El triunfo del verdinegro rosarino no merece ningún tipo de objeción, ya que supo aprovechar las oportunidades que dispuso, y con mucho oficio le alcanzó para ganarle a un equipo santafesino que está en plena etapa de formación. Duendes presentó una alineación que mezcló jugadores jóvenes con algunos pocos de experiencia, ya que la semana que viene juega por el Nacional de Clubes frente a San Luis.





El arranque de la visita fue bastante fue letal, ya que apenas habían pasado dos minutos, y en la primera oportunidad ofensiva que dispuso logró marcar un try por intermedio de Rapuzzi y abrir el marcador. En la siguiente acción Uni desparovechó un penal factible, pero inmediatamente el apertura Millaá se tomó revancha y dejó las cosas 5 a 3. A pesar de tener mucho la pelota en su poder, Duendes no pudo doblegar a la fuerte defensa santafesina, que trabajó muy bien, al igual que el scrum. Pisando los treinta minutos de juego, llegó otro ensayo de la visita, que fue lo que le permitió irse al descanso ganando por 12 a 3.





En el complemento, algunas infracciones, provocaron que el árbitro paranaense saque algunas amarillas, aunque estuvo lejos de serlo la que le sacó a Pepo Nepote. Uni sintió el desgaste de la primera parte, Duendes hizo algunas modificaciones, y algunas pinceladas le permitieron por intermedio de un try penal estirar el marcador y ponerse 19 a 3.





Los dueños de casa no bajaron nunca los brazos, fuerons siempre para adelante, con mucha actitud y compromiso. Intentó por todas las formas posibles, pero no se le daba, hasta que Rivadeneira encontró los espacios y dejó la cosa 19 a 8. El trámite de las acciones hacía ilusionar a los Cuervos, pero el verdinegro rosarino sacó fuerzas y fue para adelante. En pocos minutos llegaron dos ensayos del ingresado Narvaja que fue lo que le permitió quedarse con la victoria.





Fue el comienzo de Universitario en el Regional del Litoral. Es cierto que fue con derrota, pero indudablemente hay cosas para destacar, las cuales se hicieron bien, sobre todo teniendo en cuenta el rival de fuste al que le tocó enfrentar. Ahora deberá trabajar duro en la semana, para ya ponerse a pensar en el cotejo del proximo 12 de mayo ante Jockey en Fisherton.





28418 f02 uni duendes.JPG







Síntesis

Universitario: Nicolás Mattei, Juan Manuel Espinosa y Jonathan Benítez; Matías Montiel y Emilio Villalba; Jonathan Díaz, Giuliano Buccini y Francisco Leguizamón; Agustín Bruzzone y Germán Millaá; Felipe Nepote, Federico Menegón, Nicolás Rivadeneira, Diego Durán y Gerónimo Fernández.Entrenadores: José María Raiteri y Maximiliano Bustos.Ingresaron: Juan Martin por Germán Millaá, Lautaro Valentinuzzi por Agustín Bruzzone, Lautaro Serruya por Giuliano Buccini y Diego Durán por Agustín Duso.

Duendes RC: Bernardo Lis, Exequiel Céspedes y Santiago Barbieris; Federico Ciancio y Rafael Gietz; Ignacio Fantín, Jeremías Delmastro y Manuel Roques; Pedro Imhoff (capitán) y Julián Denhoff; Juan Rapuzzi, Giuliano Buffarini, Joaquín Brogliatti, Martín Pellegrino y Patricio Rodríguez Vidal. Entrenadores: Nicolás Galatro y Fernando Bilbao.Ingresaron: Nicolás Sánchez por Manuel Roques, Santiago Chocobares por Pedro Imhoff, Santiago Araujo por Julián Denhoff, Facundo Sacovecchi por Ciancio, Emiliano Narvaja por Buffarini, Carlos Ibarguren por Lis, Juan Pietro por Céspedes.

Primer tiempo: 2´ try Juan Rapuzzi, 12´ penal Germán Millaá, 29´ try Julián Denhoff convertido por Patricio Rodríguez Vidal.

Segundo tiempo: 4´ amarilla Manuel Roques, 8´ amarilla Felipe Nepote, 13´ try penal (D), 18´ try Nicolás Rivadeneira, 30´ try Emiliano Narvaja, 35´ amarilla Jonathan Benítez, 39´ try Emiliano Narvaja convertido por Santiago Araujo.





28418 f03 uni duendes.JPG











Más detalles

En la autopista , CRAI se impuso a CRAR de Rafaela por 32 a 12, mientras que en Granfield, Santa Fe Rugby cayó frente a Old Resian por 31 a 18. Por su parte, en Sauce Montrull, Gimnasia y Esgrima de Rosario doblegó a Tilcara por 64 a 26, en tanto, Estudiantes de Paraná superó a Uni de Rosario por 19 a 12, y en General Lagos, Jockey dió cuenta de Provincial de Rosario al vencerlo por 71 a 14.





CRAI: Luciano Simino, Santiago Amsler y Tomás Ramos; Joaquín Schierano y Santiago Carreras; Emanuel Piermarini (capitán), Ramiro Dolfo e Ignacio Giombi; Alejandro Molinas (h) e Ignacio Poletti; Rodrigo Galarza, Juan Arregui, Matías Peón, Tomás Grenón y Facundo Beltramino. Entrenadores: Federico Fernández y Alejandro Capobianco. Luego ingresaron: José Canuto, Anton Carlen, Axel Rumscheidt, Lucas Ordano, Salvador Stoddart, Justo Ordano, Nicolás Raffa y Agustín Dolfo.





CRAR de Rafaela: Daniel Espíndola, Martín Zegaib y Matías Zbrun; Matías Davicino y Federico Imvinkelried; Juan Pablo Imvinkelried, Juan Gutiérrez y Mariano Ferrero; Maximiliano Berthold y Maximiliano Villar; Pablo Rebaudengo, José María Williner, Leonardo Galetto, Gino Catán y Santiago Kerstens. Entrenador: Enrique López Durando. Entrenador: Enrique López Durando.Luego ingresaron Federico Monzón, Mariano Pizzi, Ariel Tredeltujin, Gastón Epelbaum, Guillermo Bulacio, Ignacio Rotta y Lautaro Trossero.





Primer tiempo: 12, try de Schierano; 22, J.M. Imvinkelried y goal de Villar; 30 y 35, tries de Peón y goals de Beltramino; 38, try de Dolfo. Segundo tiempo: 14, try de Ferrero; 26, penal de Beltramino; 35, try de A. Dolfo.





Santa Fe Rugby Club: Francisco Duranda, Gustavo Stieffel y Gonzalo Del Pazo; Joaquín Alonso y Francisco De Biaggio; Tomás Longo (capitán), Lucas Caputto y Fabián Frustagli; Santiago Quirelli y Agustín Galíndez; Agustín Foradini, Tomás Kerz, Dalmiro Borzone, Sebastián Alvarez y Lucas Borgarello. Luego ingresaron Santiago Caputto, Franco Giandoménico, Martín Roldán, Luis Mariano Cabal y Mariano Prosello. Para los tricolores santafesinos, hubo un try y dos penales de Tomás Kerz, más un try penal.





28418 f04 uni duendes.JPG







Las posiciones quedaron del siguiente modo: CRAI, Jockey Club, Gimnasia y Esgrima, Duendes y Old Resian 5 puntos; Estudiantes de Paraná 4; Tilcara y Universitario de Rosario 1; CRAR, Universitario de Santa Fe, Santa Fe Rugby y Provincial 0.