"No me arrepiento de haber contratado a Sampaoli" copy

"No me arrepiento de haber contratado a Sampaoli; cuando lo fuimos a buscar no lo discutía nadie y hoy con el diario del lunes es muy fácil caerle a él con la responsabilidad", indicó Tapia en declaraciones a TyC Sports.



El DT comentó que la AFA piensa en un proyecto abarcativo para las Selecciones nacionales de 10 años de -2019 a 2028- y Tapia sostuvo que "firmamos la obligatoriedad de ceder a los jugadores de todos los equipos" a la Selección.









El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia afirmó hoy que no se arrepiente de haber contratado a Jorge Sampaoli para dirigir la Selección argentina, y aclaró que luego de diciembre habrá un nuevo conductor del equipo nacional.