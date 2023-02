¿Servicios de prepagas con cobertura internacional u obras sociales con cobertura nacional por costos similares?

No todo es color de rosas en estas situaciones, incluso, hay factores que se volvieron totalmente en contra para aquellos que quisieron asistir de vacaciones a Florianópolis. Esto se debe a la reciente epidemia de diarrea y vómitos por la presencia de virus en el agua de las playas brasilera.

Es así, como cientos de nacionales debieron incurrir en gastos extras por no contar con algún tipo de cobertura médica internacional. En el mejor de los casos, con reposo y con una visita médica algún hospital se pudo solucionar. Aún así, esto ya produjo un gasto no deseado para un argentino que todo debe pagar más caro por la propia devaluación de la moneda.

Esto se ve aún más complicado en los episodios en donde tuvo que lidiar algún tipo de internación, esto implicó a mayores gastos que no solamente no están contemplados, sino resulta contraproducente para los fondos destinados a gastar en otras cuestiones, como hotelería, comida, salidas nocturnas, etc.

Llegando aún más lejos, si tenemos en cuenta solo los gastos de comidas, por día una personas gasta un monto aproximado de 65 reales, que al cambio del Real “blue” -$80-, sería una cifra aproximada de $5200. Hay que tener en cuenta que estos números solo se refieren al alimento, es decir, no tiene en cuenta hospedaje, traslados y demás.

Frente a esto, es importante tener en cuenta la cobertura de viaje, ahora bien, esta puede ser un gasto extra que te permitiría viajar más tranquilo. Pero es importante resaltar que no es un requisito obligatorio.

Si tenemos en cuenta, existe una clásica dicotomía entre las obras sociales y los servicios de las prepagas. Es importante tener presente esto, ya que, las prepagas dependiendo el servicio contratado brindan coberturas en el exterior sin tener que pagar gastos extras.

Esto permite asimilar una mensualidad para prevenir cualquier tipo de inconvenientes ya sea de vacaciones en el país como en el extranjero. Ya que, si tenemos en cuenta, las ciudades turísticas, no cuentan con servicios de urgencia con capacidad frente a la demanda de turistas. Para esos casos, los hospitales y clínicas privadas cuentan con la alternativa frente a la urgencia.

En relación a esto, incurre la gran dicotomía entre obra social y prepaga. Lo que sucede es que muchas ocasiones los costos de cada servicio son similares, salvo que una al ser una entidad privada puede gozar de convenios internacionales.

Para tener presente esto, hay sitios exclusivos que comparan los costos y las prestaciones de las distintas empresas prestadoras de servicio con el fin de facilitar la búsqueda y lograr el mejor costo por el mayor beneficio. Uno de los sitios más recurridos es elmejortrato.com.ar, que brinda una comparación entre las principales compañías de prepagas de Argentina, entre las prestaciones y los precios de cada programa.

Las cuestiones médicas no siempre son resueltas en los establecimientos públicos de Brasil, ya que al igual que en Argentina, estos lugares son epicentro de turistas, y en ocasiones las atenciones brindadas no son las más completas. Por lo tanto, es preciso viajar con alguna cobertura médica o contratar una prepaga que tenga algún servicio al viajero, que es frecuente entre las empresas, solo hay que comparar cuál compañía ofrece el beneficio al menor costo.