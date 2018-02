"Siempre soñamos llegar juntos"

En el medio del paseo náutico a bordo del catamarán Costa Litoral, Ovación pudo dialogar en exclusivo con el gran ganador de la Maratón Acuática Internacional Río Coronda . Nos referimos al cordobés Guillermo Bértola, hincha fanático de Belgrano de Córdoba , y actual campeón del mundo.





Con mucha humildad, siempre predispuesto al reportaje, y a las fotos, gentilmente, el gran ganador de la Santa Fe-Coronda 2018, se refirió a varios puntos que lo tuvo como protagonista en un domingo inolvidable.





"La verdad es que el domingo me levanté con muchas ganas de competir, ya que vengo desde el 2013 con ganas de llegar a Coronda. Lo hice varias veces pero en el clasificatorio, no se me daba la oportunidad, porque tenía otras obligaciones con el seleccionado argentino de natación. Estaba muy ansioso pero muy tranquilo porque sabía lo que tenía que hacer", contó Bértola sobre como arrancó su domingo previo a tirarse al río.





El ganador comentó que "Tenía una estrategia de carrera, al principio intentamos extender un pequeño corte para ver si el pelotón estaba atento. Después no me dejaron así que me puse a nadar tranquilo. Luego, Cecilia se puso a menos de 50 metros, Rafa no me dejó ir. Cuando estaba más cerca, no quería que el pelotón se me pegue, porque quería cuidarla a ella. Le calculé que haya una buena distancia, y ahí tiré sólo por mi cuenta".





maraton bertola 2 .jpg







Sobre la estrategia de carrera, comentó que "La intención era nadar en conjunto con Cecilia, no pudimos hacerlo mucho porque el pelotón me tenía bien cerca. Esperé, ahí estuve bastante tranquilo, hasta que ví la oportunidad, y fue acertada la determinación de mi entrenador y mi guía. Pudimos nadar juntos 15 ó 20 minutos, decidí seguir mi ritmo, Ceci me pudo seguir, yo mantuve la velocidad lo más que pude, porque me estaba quedando sin aire".





"El pelotón me venía acortando distancia, busque mantener mi velocidad lo más que pude, me estaba quedando sin energía, preferí hacer el esfuerzo en sacar distancia, porque no sabía si iba poder hacer frente a un sprint final. Mis posibilidades eran cada vez menor, porque hice mucho sacrificio para mantener alejado a los chicos que venían detrás", agregó el actual número uno del escalafón mundial de la Fina.





maraton bertola 3 .jpg







En cuanto al río, el viento y el calor, Bértola sostuvo que "creo que fue bastante favorable, no sentimos el viento, hubo media hora con olas, por eso signficó que no hayamos que tener que hacer mucho esfuerzo. El tema del calor si fue bastante complicado, el agua parecía un caldo, nos jugó mucho en contra la deshidratación. Si bien cuando toqué el pontón en Coronda, pude festejar, porque el chip de la adrenalina logré mantenerlo hasta la meta. Igualmente, cuando pasó todo eso me tuvieron que poner suero, porque estaba complicado".





En relación a como sintió ese final, que detrás suyo llegue Cecilia, y el abrazo con su comprovinciana, explicó que "si bien soñabamos siempre con hacer un uno-dos en una Santa Fe-Coronda, jamás creíamos que iba a ser posible, no lo digo por ella, sino por mí, porque hay nadadores muy fuertes y experimentados. Me terminé encontrando con que mi mayor rival iba a ser Cecilia, con lo cual estoy muy contento que ambos hayamos podido llegar juntos a la meta".