Soja: la reducción de las retenciones tendrá un "costo fiscal" de US$ 795 millones

La eliminación progresiva de los derechos de exportación a la soja y sus subproductos, excluido el biodiésel, tendrá un "costo fiscal" de US$ 795 millones en 2018 y 2019, informó hoy la Bolsa de Cereales de Córdoba (Bccba).





Según la entidad, el Estado nacional dejará de percibir US$ 1.850 millones en 2018 y 2019 (US$ 450 millones en 2018 y US$ 1.400 millones en 2019), cuando la alícuota se sitúe en 18% a partir de un descenso de 0,5% por mes desde enero del presente.





Sin embargo, la Bccba indicó que "la disminución de los derechos de exportación tendrá por efecto un aumento de los precios sobre los principales productos del complejo sojero en la plaza local, lo que se traduce en un incremento de la base imponible sobre la cual se tributan diversos gravámenes nacionales, provinciales y municipales tales como impuesto a las Ganancias, débitos y créditos bancarios, IVA, ingresos brutos, entre otros".





Por tal motivo, el Estado recaudaría US$ 835 millones adicionales en 2018 y 2019, por lo que "el costo fiscal ''real'' de la medida de US$ 795 millones". Además, el sector sojero, que actualmente paga derechos de exportación por 30% y el de sus subproductos, que hacen lo propio por 27%, aportarán US$ 7.100 millones durante 2018 y 2019.





La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) había estimado la semana pasada que, a pesar de la caída de recursos tributarios por la reducción progresiva, durante este año, de la alícuota de retenciones al poroto de soja, en unos US$ 1.039 millones en el ejercicio 2018, se registraría un aumento en la tributación de los productores, como consecuencia de la quita.





"Estarían pagando cerca de US$ 373 millones adicionales de impuestos (principalmente Ganancias) y el mayor gasto que realizarían en la economía nacional generarían otros U$S 723 millones en tributos nacionales, provinciales y municipales. De esta forma se compensaría la baja en la recaudación de los derechos de exportación en soja (US$ 1.039 millones) y existiría un excedente a favor del fisco nacional, provincial y municipal de US$ 57 millones", concluyeron.