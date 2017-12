Spahn: "Ya hay gestiones por los refuerzos"

Sin embargo, al única novedad hasta aquí fue la salida de Emanuel Britez, a quien el club y el mismo Independiente lo anunciaron como nuevo refuerzo del conjunto de Ariel Holan para afrontar lo que resta del campeonato de Primera División y la Copa Libertadores de América.





Por este motivo, Spahn habló con FM Sol 91.5, donde comenzó haciendo referencia a la salida de Britez y dijo: "Entre los clubes llegamos a un acuerdo, y ahora tiene que cerrar el jugador e Independiente, nosotros le retribuimos la atención por los préstamos de Damián Martínez y Julián Vitale. Tenemos que coordinar si es un año o un año y medio, pero lo más probable es que sea por todo 2018. Hablamos con Yoyo Maldonado, Independiente tiene varios interlocutores, yo particularmente hablo con todos, con los Moyano, Maldonado, Maidana, Fabio Fernández, el que llame según las circunstancias".









Y agregó: "Significa darle una oportunidad a un jugador que está necesitando para su carrera otro desafío, dar un salto hacia adelante, para mostrarse a nivel de Copas, a nivel de sus posibilidades deportivas, con una motivación extra para él. Cuando un jugador como Britez que está hace 20 años en el club se hace más difícil renovar las fuerzas temporada a temporada".





Mientras que más adelante siguió diciendo: "No está entre las prioridades reemplazar a Britez, con Martínez y Brian Blasi entiendo, por el razonamiento del técnico, que está bastante satisfecho con la cobertura de la defensa, tiene alternativas. Por eso no hay una necesidad de incorporar a otro jugador en ese sector".





Sobre si estaba terminado el ciclo de Britez en Unión, reflexionó: "Agotado nunca, porque es un jugador que tiene mucha entrega y un gran sentimiento por el club, pero a veces las circunstancias desgastan, siempre el aire nuevo da mucha fuerza y motivación. Incluso está totalmente recuperado de la lesión que lo tuvo a maltraer en el último semestre. Es un pura sangre por su entrega, por lo tanto no es alguien que se sienta cómodo estando lesionado".





También se refirió a la "no opción" de compra que tiene Independiente y manifestó: "Pensamos que de buena forma nos vamos entender con Independiente si surge la oportunidad, y esperemos que así sea, si tienen la intención de comprarlo. Pero como no nos dio opción por Martínez y Vitale entendieron que no podían exigirla. Si el jugador no rinde la opción no tiene sentido, y si rinde al no ser un delantero, que se cotizan de otra manera, evita mucho que haya elasticidad en la cotización".





Tema por tema

Se lo metió de lleno en las posibilidades de que emigre Franco Soldano y manifestó: "Como la de cualquier jugador, con la reticencia que queremos mantener la estructura titular, y con la realidad que si hay una oferta que supera notablemente nuestras apreciaciones la vamos a considerar. Son todos rumores, entre los clubes no hubo ningún contacto (Estudiantes y Vélez), tampoco por Gamba. No hubo contacto por ningún jugador".





Luego se refirió a la situación de Mauricio Martínez y explicó: "Hay un contrato que está muy bien elaborado, que indica que si hay una oferta que llegue a un monto y la rechace Central tiene que hacerse cargo de tomar la compra del 50% que se niega a vender, y se la tiene que adquirir a Unión. No sabemos nada, pero tenemos claro que el jugador y el representante están de nuestro lado, ya que no van a omitir una oferta importante que puedan recibir".





En tanto que también se le preguntó por la cantidad de refuerzos que llegarán a Unión en este mercado y dijo: "Nunca se sabe, tres, cuatro, cinco o seis. Depende del nivel de las contrataciones, de las salidas que haya... El técnico fue claro, necesita un par de volantes externos y un par de delanteros. Las gestiones están y nadie tiene apuro excesivo".









El presidente Luis Spahn, sus pares de Comisión Directiva y el manager Martín Zuccarelli se encuentran trabajando tratando de cerrar las incorporaciones que les pidió Leonardo Madelón para potenciar al equipo, en procura de mantenerse entre los primeros equipos del fútbol argentino en la segunda parte de la Superliga.