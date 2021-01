Suba de casos: ¿una nueva cuarentena será la única solución?

El fin de semana la provincia de Buenos Aires dio a conocer un video para recordar las distintas medidas y protocolos sanitarios con la fórmula “ABCD” y la música de la canción Aserejé. Los cuatro pasos, identificados con las las primeras letras del abecedario, son:

A) Agua y alcohol para lavarse las manos;

B) Barbijo a todos lados;

B) Circulación de aire en ambientes y

D) Distancia social de 2 metros.

El video comenzó a circular a través de las redes sociales de distintos funcionarios y como publicidad a partir del domingo 3 de enero.

Embed #ABCD, ya sabés:



Mantené la distancia

Usá el barbijo

No compartas el mate

Ponete alcohol en gel



Esta temporada, el tema del verano es cuidarse pic.twitter.com/VPvQe7Xwmb — Axel Kicillof (@Kicillofok) January 3, 2021

Pese a la esperanza depositada en la responsabilidad social, desde el gobierno de Axel Kicillof comenzaron a reconocer que el "toque de queda sanitario" que deslizó días atrás el presidente Alberto Fernández es una alternativa. José García, jefe de asesores del Ministerio de Salud bonaerense que encabeza Daniel Gollán, dijo en La Once Diez Enio que se trata de una medida que no puede ser encarada de manera aislada y que "son medidas antipáticas, pero no queda otra".

El Ejecutivo tiene en mente tres posibles escenarios para intentar contener la enfermedad antes de que se desborde el sistema de salud: aumento de controles en plazas y playas, toque de queda sanitario, y por último cuarentena estricta.

El asesor del Ministerio de Salud bonaerense explicó que el toque de queda sanitario significa prohibir que la gente pueda salir durante la noche a realizar actividades recreativas. "Es una medida que la Organización Mundial de la Salud está recomendando porque hay un análisis general de que los contagios están muy vinculados a los sectores jóvenes, que vuelven a su circuito familiar y terminan enfermando también a las personas mayores", interpretó García.

Cabe recordar que algo similar se viene aplicando en países que se encuentran en la segunda ola del coronavirus como Francia, Italia, España, Alemania y Chile.

costa playa vacaciones.jpg

Si estas medidas no resultan efectivas y los casos continúan creciendo, la última de las alternativas que analizan desde el comité de expertos de Alberto Fernández, es regresar a la cuarentena estricta, al menos en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires que es la zona más complicada en cuanto a contagios.

"Uno no quiere que la temporada se cancele pero hay que tomar medidas. Los casos aumentaron en todo el Partido de la Costa", agregó el jefe de asesores, reconociendo de todas maneras la importancia que la temporada representa económicamente para estas localidades. Explicó que esperaban que los casos disminuyeran en verano por la actividad al aire libre, pero en las últimas semanas crecieron de una manera muy rápida "ante la falta de cuidados", según la interpretación oficial.

pinamar clandestina.jpeg Pinamar. Desactivan una fiesta clandestina con más de 600 jóvenes. Telam

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, destacó hace dos días que la temporada turística "es muy buena dentro de lo que podíamos esperar en un año tan complejo" y que "los argentinos y argentinas tienen el derecho de descansar después de una año tan difícil, pero en lo único que no nos podemos relajar es en los cuidados".

Subrayó también, en diálogo con Télam, que el comportamiento de los jóvenes es preocupante y "uno de los temas más difíciles de controlar." "Por un lado uno considera que no es bueno que se junte mucha gente en un lugar y entonces prohíbe los eventos masivos, y por el otro lo que sucede es que se juntan igual en forma clandestina", agregó.