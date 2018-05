Suerte dispar en el comienzo

Tal como estaba previsto, se puso en marcha el Torneo Regional del Litoral de Segunda División. La competencia organizada por la Unión Santafesina de Rugby, la Unión de Rugby de Rosario y la Unión Entrerriana de Rugby cuenta con la participación de seis equipos, los cuales en esta etapa inicial jugarán todos contra todos.





En la localidad de Ibarlucea, en el sur provincial, La Salle Jobson debutó con un triunfo en su presentación en la competencia al imponerse a Logaritmo por 28 a 22, en un cotejo controlado por el rosarino Federico Recagno. Al cabo del primer tiempo, los matemáticos se fueron al descanso ganando por 17 a 15, pero en el complemento, los lasallanos levantaron su producción, aprovecharon las oportunidades que dispusieron y se quedaron con un triunfo superlativo.





La escuadra conducida por Diego Coronel alistó a: Juan Zanotti, Kevin Zabczak y Tomás Díaz; Emilio Venanzi y Francisco Álvarez; Juan Consentino, Juan Hadad y Leandro Tacca; Bruno Micocci e Ignacio Venanzi; Matías Moreno, Felipe Grosso, Martín Visuara, Tomás Marconi y Bruno Micocci. Luego ingresaron Javier Segado por Cosentino, Martín Monzón por Zanotti, Valentín Azcárate por Hadad y Gustavo Barreto por Ignancio Venanzi.





Los puntos para el conjunto de Cabaña Leiva, fueron por intermedio de cinco penales del wing Martín Visuara en el primer tiempo, mientras que en el segundo, un try de Tomás Marconi, uno de Ignacio Venanzi, más un penal de Martín Visuara.





En Fisherton, el que estuvo muy cerca fue Alma Juniors de Esperanza en su debut en el segundo estamento del regional litoraleño. La escuadra del departamento Las Colonias perdió frente a Los Caranchos por un ajustado 35 a 34, en un choque que contó con el control del rosarino Leandro Magnabosco.





Más allá que no logró ganar, el conjunto esperancino logró sumar dos puntos bonus, lo cual no deja ser un dato menor. El primer tiempo favoreció a los visitantes por 12 a 7, en un contexto de marcado equilibrio y mucha intensidad. En la última pelota hubo un try de Alma Juniors en la bandera, el pateador erró la conversión, lo que hubiese sido una victoria. Igualmente fue un buen partido de Alma Juniors, que están dando sus primeros pasos en este duro y exigente campeonato.





rugby 1.jpg



El elenco que tiene como head coach a Marcos Romano formó con: Santiago Brega, Francisco Iser y Edgardo Rodríguez; Facundo Álvarez y Alex Rista; Germán Schille, Enzo Borgogno y Gonzálo Álvarez; Ivo Trod y Alfredo Zufiaurre; Augusto Rava, Gonzálo Darrás, Alfredo Zufiaurre, Maro Della Savia, Gonzálo Lencina y Juan Casullo. Luego ingresaron Alejandro Encina, Juan Perusini, Federico Vionnet, Denis





Tizianel, José Lucena, Facundo Cabrera y Juan Pablo Erbetta. Los puntos para los santafesinos llegaron por un try de Alfredo Zufiaurre, uno de Juan Erbetta, uno de Juan Gabriel Casullo, uno de Alex Rista, y dos de Gonzálo Álvarez, más dos conversiones de Augusto Rava.





En el otro encuentro de la categoría, en la sección La Tortuguita, el Paraná Rowing Club venció a Los Pampas de la ciudad de Rufino por 29 a 10, el cual contó con el arbitraje del santafesino Fernando De Feo. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Paraná Rowing Club, La Salle Jobson y Caranchos 5; Alma Juniors 2; Logaritmo 1, Los Pampas de Rufino 0. La próxima fecha se medirán: Paraná Rowing Club con Los Caranchos, Alma Juniors de Esperanza con Logaritmo y Los Pampas de Rufino con La Salle Jobson.





En cuanto a la segunda fecha de la Primera División, la cual tuvo ventana por las competencias nacionales UAR, el próximo sábado 12 tendrá cotejos muy atractivos, entre ellos, el clásico que sostendrá Santa Fe Rugby Club con CRAI en Sauce Viejo. Además jugarán: Universitario de Santa Fe con Jockey en Fisherton, Estudiantes con Old Resian en el parque Urquiza, CRAR en Rafaela con Provincial, Duendes con Tilcara, y Gimnasia y Esgrima con Uni de Rosario.