Tarifazos en clubes: "Nación se comprometió a regularizar los reintegros adeudados"

Las boletas de gas con montos cercanos a los 100.000 pesos sorprendió a los dirigentes de clubes santafesinos, quienes esperaban una suba importante, aunque no cercana al ciento por ciento respecto al año anterior.

Desde la Secretaría de Desarrollo Deportivo de la provincia indicaron que el área de deportes del gobierno nacional se comprometió a regularizar los reintegros adeudados por consumos de gas. Se trata de una devolución del 40 por ciento sobre el monto total de la factura abonada.

Lo cierto es que dicho beneficio no estaba llegando a los clubes de Santa Fe y golpeaba duramente a aquellas entidades deportivas que poseen pileta climatizada. El servicio de gas es el único que puede ser regulado por Nación, los otros (luz y agua) reciben beneficios de la provincia, ya que son empresas santafesinas las que lo brindan (EPE, Aguas Santafesinas y cooperativas).

El gobierno provincial realiza un acompañamiento a las instituciones para que el reclamo por los atrasos en los pagos tenga una respuesta inmediata. En diálogo con UNO en la Radio, el secretario de Desarrollo Deportivo de Santa Fe, Pablo Catán, adelantó: "El área de Deportes de la Nación tiene un atraso con los reintegros. Nosotros hicimos el reclamo en la oficina de clubes y se comprometieron a regularizarlo en los próximos días".

Según dijo el funcionario santafesino, el inconveniente "tiene que ser solucionado en los próximos días" y explicó: "Es el reintegro del 40 por ciento de la facturación que presentan los clubes, ya sea mensual o bimestral. En esos montos, es muchísimo dinero". A pesar del beneficio, Catán reconoció que el impacto "sigue siendo alto".

Para recibir el reintegro, los clubes deben estar registrados al programa de Clubes Argentinos . "Si no hay registro ante la Secretaría de Deportes de la Nación, no podemos avanzar. Por eso estamos invitando a los clubes que todavía no hicieron ese registro, a que lo hagan, para que de esa manera puedan mandar la factura escaneada y hacer el reclamo por el reintegro", apuntó el secretario de Desarrollo Deportivo.